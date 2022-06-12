Російська армія слабшатиме: названі терміни та причини

ЗСУ виснажують російських окупантів, що в перспективі має призвести до політичної поразки росії

Оборонна війна на виснаження, яку проводить Україна через задум країн Заходу, невигідна росії і послаблює її збройні сили.

Про це в інтерв’ю інтернет-виданню "ZN,UA" розповів військовий аналітик з Азербайджану Агіль Рустамзаде.

Він зазначив, що для України затягування війни в оборонній формі є можливістю, яка дозволяє берегти свої людські ресурси, а також із прибуттям західної зброї завдавати супротивникові більш точних та руйнівних ударів.

"За рахунок нехай навіть дозованої зброї, утримання своїх позицій, а також проведення дрібних контрнаступальних операцій ЗСУ отримає можливість виснажувати супротивника. Постійно збільшуючи його технічні та людські втрати", — зазначив аналітик.

На думку Рустамзаде, все це в комплексі може стати поштовхом до зміни порядку денного у верхівці росії.

Військовий аналітик зазначив, що рф вже відчуває брак боєприпасів, починаючи від артилерійських снарядів і закінчуючи крилатими ракетами.

"Затягування цієї війни невигідно для росії, тому що на відміну від України у неї немає можливості поповнювати боєприпаси і бойову техніку. росія не переводила свою економіку на військові рейки", — пояснив він.

Рустамзаде також прогнозував терміни, коли така стратегія дасть свої плоди у вигляді послаблення збройних сил росії.

"У перспективі місяця-двох російська армія слабшатиме", — вважає він.

За словами аналітика, це може стати поштовхом для політичної поразки рф.

"Тому що, повторюся: можливості для України завдати росії військову поразку я не бачу", — додав Рустамзаде.

Раніше радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що російські окупаційні війська зазнають значно більших втрат, ніж українські захисники.