"Діють раціонально": військовий експерт пояснив, чому Захід не дає Україні багато зброї
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Захід навмисне не дає Україні більше озброєння, ніж потрібно для перемелювання окупантів у оборонних боях, зазначає військовий аналітик.
Україна отримує відносно мало важкого озброєння від країн Заходу, проте це робиться навмисне — з метою не дати росії мобілізувати суспільство і поступово довести рф до поразки.
Про це в інтерв’ю інтернет-виданню "ZN,UA" розповів військовий аналітик з Азербайджану Агіль Рустамзаде.
Він зазначив, що перші три місяці війни очікував, що "англосакси" натиснуть і всі держави ЄС і оперативно поставлять Україні величезну кількість зброї, проте цього не сталося.
"І, знаєте, вони могли ухвалити своє рішення тому, що війна проходить у контурі протистояння росії та колективного Заходу. Захід воює комплексно: військово-політично та економічно. росію вимотують, а вам не дають упасти. Такий алгоритм", — висловив свої думки Рустамзаде.
Він додав, що "момент істини" настане тоді, коли ЗСУ зрівняються за можливостями з окупаційною армією росіян.
"У перспективі одного-двох місяців Захід так чи інакше збільшить ваші вогневі можливості. І це вже відбувається на Сході, де українська армія вже зараз має можливість впливати артилерією на противника і зупиняти його наступальні дії", — зазначив військовий аналітик.
При цьому він прогнозує, що цієї зброї Україна все одно буде не дуже багато, і як наслідок ВСУ не зможуть зробити перелому в цій війні і перейти до наступальних операцій.
"Вам дадуть стільки зброї, скільки буде достатньо для того, щоб ви розмелювали супротивника в оборонних боях. Інакше ваші наступальні операції та удари по території росії спровокують як початок загальної мобілізації в росії, так і початок масового руху добровольців і контрактників", — пояснив Рустамзаде.
Аналітик висловив переконання, що Захід дивиться на цю проблему саме під таким кутом зору, до розуміння чого він прийшов саме в останні два тижні.
Він нагадав, що через три місяці війни 80 відсотків росіян підтримують дії свого керівництва щодо війни проти України, а в такій "ситуації країна з меншим потенціалом не має шансів перед ядерною державою".
Аналітик розповів, що останні дні намагався збагнути логіку Заходу і дійшов висновку, що підхід "англосаксів" є раціональним.
"Якщо навіть передати вам усю зброю країн ЄС, росія продовжуватиме війну. Її можна лише підвести до такої ціни, за якої ця військова операція для неї втратить будь-яку привабливість. Насамперед у політичної та бізнес-еліти, турбулентність усередині яких спостерігається вже зараз. Російське суспільство у цій історії за звичкою візьме під козирок", — висловив переконання Рустамзаде
"Весь світ сьогодні працює саме на політичну поразку росії", — наголосив він.
Як повідомлялося, ветеран зовнішньої розвідки генерал-лейтенант Василь Богдан в інтерв’ю "Телеграфу" висловив переконання, що Донбас для путіна виявиться тим самим, ніж Ватерлоо для Наполеона.