Рус

"Діють раціонально": військовий експерт пояснив, чому Захід не дає Україні багато зброї

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
17
Зброя, яку надають Україні країни Заходу Новина оновлена 12 червня 2022, 00:49
Зброя, яку надають Україні країни Заходу

Захід навмисне не дає Україні більше озброєння, ніж потрібно для перемелювання окупантів у оборонних боях, зазначає військовий аналітик.

Україна отримує відносно мало важкого озброєння від країн Заходу, проте це робиться навмисне — з метою не дати росії мобілізувати суспільство і поступово довести рф до поразки.

Про це в інтерв’ю інтернет-виданню "ZN,UA" розповів військовий аналітик з Азербайджану Агіль Рустамзаде.

Він зазначив, що перші три місяці війни очікував, що "англосакси" натиснуть і всі держави ЄС і оперативно поставлять Україні величезну кількість зброї, проте цього не сталося.

"І, знаєте, вони могли ухвалити своє рішення тому, що війна проходить у контурі протистояння росії та колективного Заходу. Захід воює комплексно: військово-політично та економічно. росію вимотують, а вам не дають упасти. Такий алгоритм", — висловив свої думки Рустамзаде.

Він додав, що "момент істини" настане тоді, коли ЗСУ зрівняються за можливостями з окупаційною армією росіян.

"У перспективі одного-двох місяців Захід так чи інакше збільшить ваші вогневі можливості. І це вже відбувається на Сході, де українська армія вже зараз має можливість впливати артилерією на противника і зупиняти його наступальні дії", — зазначив військовий аналітик.

При цьому він прогнозує, що цієї зброї Україна все одно буде не дуже багато, і як наслідок ВСУ не зможуть зробити перелому в цій війні і перейти до наступальних операцій.

"Вам дадуть стільки зброї, скільки буде достатньо для того, щоб ви розмелювали супротивника в оборонних боях. Інакше ваші наступальні операції та удари по території росії спровокують як початок загальної мобілізації в росії, так і початок масового руху добровольців і контрактників", — пояснив Рустамзаде.

Аналітик висловив переконання, що Захід дивиться на цю проблему саме під таким кутом зору, до розуміння чого він прийшов саме в останні два тижні.

Він нагадав, що через три місяці війни 80 відсотків росіян підтримують дії свого керівництва щодо війни проти України, а в такій "ситуації країна з меншим потенціалом не має шансів перед ядерною державою".

Аналітик розповів, що останні дні намагався збагнути логіку Заходу і дійшов висновку, що підхід "англосаксів" є раціональним.

"Якщо навіть передати вам усю зброю країн ЄС, росія продовжуватиме війну. Її можна лише підвести до такої ціни, за якої ця військова операція для неї втратить будь-яку привабливість. Насамперед у політичної та бізнес-еліти, турбулентність усередині яких спостерігається вже зараз. Російське суспільство у цій історії за звичкою візьме під козирок", — висловив переконання Рустамзаде

"Весь світ сьогодні працює саме на політичну поразку росії", — наголосив він.

Як повідомлялося, ветеран зовнішньої розвідки генерал-лейтенант Василь Богдан в інтерв’ю "Телеграфу" висловив переконання, що Донбас для путіна виявиться тим самим, ніж Ватерлоо для Наполеона.

Теги:
#Україна #Росія #Зброя #Війна #Захід #Стримування