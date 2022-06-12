"Щоб ворог помирав повільно": військовий аналітик назвав оптимальний для України шлях у війні із росією

Україні у війні з росією треба бути мудрішою і хитрішою, зазначає військовий аналітик

Незважаючи на певні успіхи Збройних сил України в боях з російськими окупантами якихось розгромних перемог поки що не було і не повинно бути, інакше може статися катастрофа.

Таку думку висловив в інтерв’ю інтернет-виданню "ZN,UA" військовий аналітик із Азербайджану Агіль Рустамзаде.

Він запропонував уявити сценарій, за яким країни Заходу дали Україні дуже швидко і дуже багато зброї.

"Ви стали масово знищувати ворога і зайшли на територію Криму. путін завдасть тактичного ядерного удару. А у вас немає таких засобів ППО, які б збивали такі ракети", — пояснив він наслідки такого розвитку подій.

Аналітик висловив переконання, що у нинішній війні Україні не можна піднімати рівень напруженості.

"Ви воюєте з ядерною державою. Її можна тільки виснажувати. Великі удари викличуть обов’язкову реакцію у відповідь. Уявіть собі, що ви вдарили по великих містах росії. У людей шок, результатом якого буде вимога до влади їх захистити", — сказав Рустамзаде.

У цьому контексті він нагадав заклики вводити українські війська у Білгородську область, коли ЗСУ вийшли на російський кордон Харківської області.

Він зазначив, що українцям "потрібно знайти грань, за якої ви наноситимете не один сильний удар ножем, а тисячі дрібних, щоб ворог помирав повільно".

"Мудрішим треба бути. І хитрішим. Думати на кілька ходів уперед. Тиха війна без напруження зараз вигідна всім. У тому числі й росії, яка шукатиме/вже шукає шляхи виходу з цієї ситуації. Тобто все, що відбувається зараз, це оптимальний шлях. І мені здається, що його вже усвідомило та прийняло ваше військово-політичне керівництво", — підсумував Рустамзаде.

На його думку, саме з цієї причини країни Заходу і не надають Україні великої кількості потужного та сучасного озброєння.