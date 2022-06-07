ЗСУ провели успішні операції на півдні: оперативні дані з фронту (карта, відео)

На багатьох напрямках продовжуються активні бої

Ворог продовжує атакувати Україну на сході та на півдні. На Херсонщині та Миколаївщині ЗСУ вдало застосували авіацію – гелікоптерами вдарили по угрупованню окупантів, а з літаків – по складах боєприпасів.

За підрахунками Українського Генштабу втрати окупантів становили понад два десятки людей і до десяти одиниць техніки. На цьому напрямку ворог намагається покращити тактичне становище та поповнити запаси.

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Раніше на півдні ворога відкинули та росіяни намагаються знову захопити територію. За підтримки з повітря та артилерії окупанти намагалися безуспішно наступати у бік Лозове-Біла Криниця. Для розвідки використовуються безпілотники.

Ворог атакує звільнену частину півдня країни

При цьому в Чорному морі плавають три кораблі з крилатими ракетами "Калібр".

Не припинилися обстріли і на північ — під мінометним вогнем прикордоння Сумщини, Харківська область, де ворог дистанційно мінує територію на шляху української армії у бік Рубіжного (село). Окупанти намагаються утримати позиції.

На Слов’янському напрямку ворог намагається наступати на Слов’янськ, для цього намагається просунутися у бік Довгенького та Долини. Розвідуючи позиції Сил оборони України з БПЛА, обстрілює в районах Базалівки, Бражківки, Грушувахи.

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Ворог зосередився на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямах. У Сєвєродонецьку точаться бої у місті, а на Бахмутському — українські сили відбили атаку ворога у бік Нагірного, Берестового, Криничного, Роти.

Ворог намагається висунутися на північний захід

У районі Попасної та Миколаївки ворог передислокує сили. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних боїв не було.

Згідно з картами бойових дій, обстріли українських позицій збільшилися, ворог намагається просунутися з боку Лимана.

Як раніше писав "Телеграф", Олексій Арестович передбачив тяжкі бої на Донбасі та назвав терміни.