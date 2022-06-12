ЗСУ відбили кілька атак на Донбасі, росіяни обороняються на півдні: свіжа карта боїв

Росіяни продовжують наступ на Донбасі

У неділю, 12 червня, на 109-й день повномасштабного вторгнення рф Міноборони Британії показало свіжу карту боїв в Україні.

Відповідний пост Міністерство оборони Великої Британії опублікувало на своїй сторінці у Twitter.

За даними британської розвідки, лінія фронту практично не змінилася за останні три доби.

Карта бойових дій 12 червня

Карта бойових дій 9 червня

За даними Генштабу ЗСУ, на Слов’янському напрямку противник здійснював систематичні артилерійські обстріли в районах населених пунктів Петрівське, Нова Гусарівка, Курулька, Долина. Намагається закріпитися у населеному пункті Богородичне, бойові дії продовжуються.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти ведуть штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, успіху не мають. Тривають бойові дії у районі Тошківки.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював наші позиції мінометами, ствольною та реактивною артилерією в районах населених пунктів Камишеваха, Гірське, Миколаївка, Білогорівка, Новолуганське. Ворожа армійська авіація завдала авіаудару неподалік Покровського. Українські воїни відбили наступ у районі населеного пункту Врубівка. Також противник намагався вести наступ у напрямку населеного пункту Миколаївка. Отримав рішучу відсіч і відійшов. Ворожий штурм у районі Василівки наші захисники також успішно відбили. Російські окупанти зазнали втрат і відійшли на раніше зайняті позиції.

На Південнобузькому напрямку противник вів оборону, обстрілював підрозділи наших військ з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню. Намагався вести контрбатарейну боротьбу.

Читайте також: Категорія Політика Зеленський став лауреатом російської премії Нинішнього року серед претендентів на перемогу були лише українці

Раніше повідомлялося, що загарбники влаштували у Мелітополі "день росії".

Нагадаємо, постпред України в ООН заявив, що кривавого диктатора володимира путіна та його поплічників чекає пекло.