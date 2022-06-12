ЗСУ відбили кілька атак на Донбасі, росіяни обороняються на півдні: свіжа карта боїв
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Росіяни продовжують наступ на Донбасі
У неділю, 12 червня, на 109-й день повномасштабного вторгнення рф Міноборони Британії показало свіжу карту боїв в Україні.
Відповідний пост Міністерство оборони Великої Британії опублікувало на своїй сторінці у Twitter.
За даними британської розвідки, лінія фронту практично не змінилася за останні три доби.
За даними Генштабу ЗСУ, на Слов’янському напрямку противник здійснював систематичні артилерійські обстріли в районах населених пунктів Петрівське, Нова Гусарівка, Курулька, Долина. Намагається закріпитися у населеному пункті Богородичне, бойові дії продовжуються.
На Сєвєродонецькому напрямку окупанти ведуть штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, успіху не мають. Тривають бойові дії у районі Тошківки.
На Бахмутському напрямку противник обстрілював наші позиції мінометами, ствольною та реактивною артилерією в районах населених пунктів Камишеваха, Гірське, Миколаївка, Білогорівка, Новолуганське. Ворожа армійська авіація завдала авіаудару неподалік Покровського. Українські воїни відбили наступ у районі населеного пункту Врубівка. Також противник намагався вести наступ у напрямку населеного пункту Миколаївка. Отримав рішучу відсіч і відійшов. Ворожий штурм у районі Василівки наші захисники також успішно відбили. Російські окупанти зазнали втрат і відійшли на раніше зайняті позиції.
На Південнобузькому напрямку противник вів оборону, обстрілював підрозділи наших військ з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню. Намагався вести контрбатарейну боротьбу.
Раніше повідомлялося, що загарбники влаштували у Мелітополі "день росії".
Нагадаємо, постпред України в ООН заявив, що кривавого диктатора володимира путіна та його поплічників чекає пекло.