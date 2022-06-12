"Вони йдуть у пекло": представник України в ООН знову відзначився гучною заявою щодо рф
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Під час свого виступу дипломат закликав усіх молитися за Україну
Вслід за постійним представником росії в ООН Василем Небензею його український колега Сергій Кислиця "відправив у пекло" і самого диктатора рф владимира путіна. Дипломат вважає те, що відбувається, очевидним, а путіна — негідним християнського прощення грішником.
Про це він говорив, виступаючи в соборі Святого Патріка в Нью-Йорку під час панахиди за загиблими українцями під час війни.
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За словами Кислиці, війни ніколи не виникають просто так, а є наслідком гріха. Саме це, вважає він, і демонструє нинішнє російське керівництво, у страху сподіваючись сховатися за безглуздими виправданнями та величезними хрестами своїх священиків.
"Ні влада, ні армія, ні багатство не врятують злого путіна та його злих поплічників від гніву Божого, — каже Сергій Кислиця. — Я попередив посланця путіна: "Для військових злочинців немає чистилища, вони йдуть прямо в пекло". Він не покаявся".
На думку дипломата, російські політики можуть продовжити поєднувати своє православ’я з походами до шамана, проте Україні від цього поки що не стає легшим. Через рішення путіна та його команди наша країна поступово перетворюється на землю, вкриту могилами, як свіжі шрами.
"Буча і Маріуполь, Ірпінь і Бородянка, Попасна і тепер Сєверодонецьк — нагадування про злочини росії і наш біль", — додав Кислиця.
За його словами, жодні труднощі не зможуть зламати українців, адже Бог "не співчуває своїм ворогам". Тому Україна, як і добро, на чиєму боці вона знаходиться, обов’язково переможуть.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Сергій Кислиця реагує на бажання деяких європейських політиків якнайшвидше укласти мирний договір між росією та Україною.
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