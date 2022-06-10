Війна — день 107: ЗСУ дорогою ціною тримають оборону, а окупанти можуть скористатися спекою для наступу

Оперативно про головне за 10 червня

Вже протягом 107 днів українські захисники ведуть війну за незалежність проти російських окупантів. ЗСУ платять дуже дорогу ціну, стримуючи загарбників на Донбасі й не тільки. Окупанти, до речі, націлилися на Запоріжжя та область на тлі імперських заяв глави кремля володимира путіна, який порівняв себе з першим імператором Російської імперії. Пил кривавого диктатора відразу остудив президент України Володимир Зеленський, який ввів проти президента росії персональні санкції. Через спеку рівень води в річці Сіверський Донець упав, а це означає, що окупанти можуть кинути переправи через річку. Раніше ЗСУ розібралися з подібною операцією росіян, завдавши "другій армії світу" нищівну поразку.

У цій статті "Телеграф" повідомляє про головні події, що відбулися в Україні та світі 10 червня, але більш оперативно отримувати інформацію можна у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

01:00 Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський не виключив повторної спроби наступу російських військ на Київ, у зв'язку з чим українські війська та силові органи готуються до посиленої оборони області.

00:00 10 червня стартує продаж останньої партії поштових марок "Російський військовий корабель… ВСЬО". Як повідомляє пресслужба "Укрпошти", купити легендарні поштові марки можна у поштамтах областей та сільських відділеннях. Також замовити марки можна онлайн в офіційних магазинах "Укрпошти" на PROM, Kasta, Rozetka, eBay та https://postmark.ukrposhta.ua/. Для покупки онлайн марки будуть доступні з 11:00.

На продаж марок діятимуть обмеження: 2 листи та 5 конвертів та листівок одному клієнту.

З головними подіями за 7 червня можна ознайомитись у нашому матеріалі: "Війна — день 104: на Донбасі йдуть важкі бої, а на півдні ЗСУ наступають".

Зведення головних новин за 8 червня доступне у статті: "Війна — день 105: виснажливі бої на Донбасі та просування ЗСУ на півдні"

Про події, що відбулися 9 червня можна прочитати у нашому зведенні новин за вівторок: "Війна — день 106: важкі бої продовжуються, але росія вже готує "референдуми" в Херсоні та Мелітополі".