Прем'єр Угорщини оригінально "підтримав" Україну у її боротьбі

Угорський політик неоднозначно висловився про війну в Україні

Україна має право оборонятися від військової агресії росії, проте великих шансів на перемогу у неї немає.

Про це у п'ятницю, 10 червня, під час інтерв'ю одній з радіостанцій заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, відмітивши, що ставити під сумнів рішення української держави боронити свої землі не можна, навіть попри незначні шанси на перемогу, — пише Telex.

"Якщо уряд вирішив боротись, це рішення не можна ставити під сумнів, навіть якщо букмекери не дають великих шансів на перемогу", — сказав він.

За словами Орбана головне питання полягає у тому, як в подальшому реагуватиме на цей конфлікт Європа та які пропозиції вона вноситиме для його ймовірного вирішення.

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Також угорський політик додав, що Європейському союзу потрібно поступово змінювати свою політику, адже слідом за нафтою можливе й введення обмежень на газ, що в подальшому спричинить серйозні наслідки для усього світу.

Орбан відзначив, що війна в Україні лише частково призводить до збільшення розцінок, проте впровадження додаткових санкцій потягне ща собою ще більше здорожчання.

"Ми повинні фінансувати мир, а не війну. Є ділові кола, зацікавлені в війні, щоб вона тривала…", — додав він, згадавши мільярдера Джорджа Сороса, якого політик назвав "призвідником війни".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Угорщина є однією з трьох країн ЄС, які закликали Україну до переговорів із росією. Окрім того, ця країна дотепер є однією з тих, які найбільше за інших перешкоджають введенню санкцій проти російської федерації.