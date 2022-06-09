Хто в ЄС заважає санкціям проти росії: у Польщі назвали несподівану країну

Стало відомо, хто грає проти санкцій щодо рф "тонкіше" Угорщини

Віце-прем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський назвав три країни, які більше за інших перешкоджають введенню санкцій проти російської федерації. За його словами, "тонше", аніж Угорщина, яка не підтримала "нафтовий удар" по рф, це роблять Франція, Німеччина та Нідерланди.

Про це польський чиновник розповів у четвер, 9 червня, в ефірі телеканалу TVP Info, відзначивши, що, ймовірніше за все, війна в Україні затягнеться на дуже довгі терміни, адже росія намагатиметься досягти в рамках так званої "спецоперації" хоча б часткового успіху.

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"Угорщина фактично блокує (впровадження санкцій — ред. редакцією) з Угорщиною є дуже серйозна проблема, яку я не маю наміру недооцінювати. А коли йдеться про більш тонку гру, але схожого змісту — це насамперед Франція, Німеччина, а іноді Нідерланди", — пояснив Качинський.

Варто відзначити, що, якщо позиція Угорщини відома давно, а спроби Франції та Німеччини "утихомирити" путіна обговорювалися неодноразово, то інформація щодо Нідерландів не надто часто з'являється у ЗМІ та звучить у заявах політиків.

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Тим часом країни Європейського Союзу продовжують посилювати санкційні обмеження проти країни-агресора. Зокрема, ЄС остаточно підтримав шостий пакет обмежень проти росії, в рамках якого передбачається не лише нафтове ембарго, а й персональні обмеження проти російських політиків та їх сімей. До списку увійшла і ймовірна коханка кривавого російського диктатора Аліна Кабаєва.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, як президент Польщі Анджей Дуда звинуватив Німеччину у відмові поповнювати польські запаси бойового озброєння та детальніше розповів про черговий пакет допомоги Україні.