Зв’язки із пропагандистами доводять наявні записи програм

Іменитому українському політтехнологу, який співпрацював із головою "ОПЗЖ" Віктором Медведчуком, правоохоронці вручили підозру у державній зраді. І хоча імені офіційні органи не повідомляють, інші джерела підтверджують, що статус підозрюваного отримав Михайло Погребинський.

Про це повідомили у Службі безпеки України, а також Київській міській прокуратурі, які займалися вивченням справи. Інформація стала відомою у п’ятницю, 10 червня.

Чому росії не виграти війну проти України?

Погребинський є громадянином України, проте це йому не заважало співпрацювати з російськими пропагандистами, які роками годували росіян неправдою та ненавистю до України. Прикриваючись статусом "експерта", він поширював нібито від імені українців проросійські наративи, створював поганий імідж у існуючої влади та ЗСУ.

Таку "роботу" підтверджують записи самих ток-шоу та програм, які знаходяться у мережі у відкритому доступі.

Листування з представниками пропагандистів

Судова психолого-лінгвістична експертиза встановила, що ці висловлювання політтехнолога є свідомими. Також учасники розслідування вважають, що це грало на руку росії під час ведення гібридної війни проти України.

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Додамо, що підозра йому оголошена заочно. Правоохоронці перевіряють його за ч.1 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Наявні "зв’язки" Погребинського

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про затримання керівника однієї з українських партій у момент отримання хабара. Він разом зі своїм спільником "торгував" місцями у виборному списку для проходження до Верховної Ради. Вартість одного "лота" була вражаючою.

Також ми писали про те, що у Молдові було затримано українського нардепа від партії "Батьківщина". Найбільш обурливим є той факт, що це сталося на вимогу білоруської влади.