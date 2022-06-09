Вже готувалися до виборів: голова відомої партії за мільйони продавав "прохідні" місця у Раду

Перша частина виплат мала скласти 50 тисяч доларів

У Києві впіймали керівників однієї з політичних партій під час "торгівлі" місцями до партійних списків на майбутні вибори у Верховній Раді. Заповзятливі ділки просили до 2,5 мільйонів доларів за один рядок у списку, за що й поплатилися, будучи затриманими правоохоронцями.

Затримання проводили співробітники Печерської окружної прокуратури Києва, а також Служби безпеки України. Новина передає "Телеграф", посилаючись на пресслужбу СБУ.

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У руках правоохоронців опинилися керівник політичної сили, а також очільник одного з її територіальних осередків. Вони намагалися "співпрацювати" з одним із підприємців, котрий бажав у майбутньому спробувати стати депутатом парламенту.

Прапор заблюрен, але слово "край" розібрати можна

Зазначимо, що особисті джерела "Телеграфа" підтвердили підозру, що затриманими виявилися представники партії "Наш край". Конкретного імені чиновника не було названо.

За те, щоб його ім’я включили до списку кандидатів на вибори, представники партії назвали космічну ціну – 2,5 млн. доларів. При цьому зі свого боку здирники нібито "гарантували" входження людини в так званий "прохідний" перелік охочих потрапити до Ради.

Процес затримання

Крім цього, додатковим бонусом підприємець мав отримати ще й посаду радника керівника правління "Київміськводоканалу".

Під час вручення першої частини грошей у сумі 50 тисяч доларів заповзятливі політики були затримані. Наразі вони підозрюються відповідно до одразу двох статей Кримінального кодексу України — ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 369-2. Це шахрайство та зловживання своїм впливом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на хабарництві впіймали високопосадовця з Миргородської районної військової адміністрації. Він сподівався одержати за свої послуги півмільйона гривень.

Також "Телеграф" розповідав про затримання депутата Київської міськради від "Слуги народу" під час отримання великої грошової "подяки".