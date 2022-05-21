Війна не завада: високопосадовця спіймали на хабарі в півмільйона

Посадовець хотів поповнити кишені, попри незаконність своїх дій

Керівника Миргородської районної військової адміністрації (РВА) обґрунтовано підозрюють в одержанні хабаря в сумі півмільйона гривень. Посадовець обіцяв одному з місцевих бізнесменів не "заважати" його діяльності під час обмежень в рамках дії воєнного стану в Україні.

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Про у суботу, 21 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Лунін.

Згідно із встановленими фактами, начальник РВА вимагав 500 тисяч гривень за не перешкоджання у здійсненні підприємницької діяльності у місті Миргород Полтавської області.

Підозрюваного затримали у п'ятницю, 20 травня, після того, як на його рахунок було перерахована перша частина обіцяної неправомірної вигоди.

Начальник Миргородської РВА

Представники правоохоронних органів вже повідомили посадовцю про підозру в рамках частини 3-ї статті Кримінального кодексу України щодо прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Тепер обвинувачуваному може загрожувати покарання у вигляді строку позбавлення волі від 5 до 10 років з подальшим позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років. Майно обвинувачуваного також можуть конфіскувати в рамках закону.

Рішення щодо обрання йому запобіжному заходу вирішуватимуть у суді.

Як зазначив начальник Лунін, зараз готуються документи на звільнення начальника РВА.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що представники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали заступника генерального директора Чорнобильської атомної електростанції та перевіряють факт ймовірної співпраці високопосадовця з росіянами під час захоплення ЧАЕС.