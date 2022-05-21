Война не помеха: высокопоставленного чиновника поймали на взятке в полмиллиона

Чиновник хотел пополнить карманы, несмотря на незаконность своих действий

Руководитель Миргородской районной военной администрации (РВА) обоснованно подозревается в получении взятки в сумме полмиллиона гривен. Чиновник обещал одному из местных бизнесменов не "мешать" его деятельности во время ограничений в рамках действия военного положения в Украине.

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Об этом в субботу, 21 мая, в своем Telegram-канале сообщил начальник Полтавской областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Лунин.

Согласно установленным фактам, начальник РВА требовал 500 тысяч гривен за не препятствование в осуществлении предпринимательской деятельности в городе Миргород Полтавской области.

Подозреваемый был задержан в пятницу, 20 мая, после того, как на его счет была перечислена первая часть обещанной неправомерной выгоды.

Начальник Миргородской РВА

Представители правоохранительных органов уже сообщили должностному лицу о подозрении в рамках части 3-й статьи Уголовного кодекса Украины о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Теперь обвиняемому может грозить наказание в виде срока лишения свободы от 5 до 10 лет с последующим лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Имущество обвиняемого также может быть конфисковано в рамках закона.

Решение по избранию ему меры будут решаться в суде.

Как отметил начальник Лунин, сейчас готовятся документы на увольнение начальника РВА.

Ранее "Телеграф" сообщал, что представители Государственного бюро расследований (ДБР) задержали заместителя генерального директора Чернобыльской атомной электростанции и проверяют факт вероятного сотрудничества высокопоставленного чиновника с россиянами во время захвата ЧАЭС.