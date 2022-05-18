Просто сбежал: в деле о захвате россиянами ЧАЭС проверяют важного чиновника

В настоящее время решается вопрос о возможности уведомления чиновника о подозрении в государственной измене

Представители Государственного бюро расследований (ГБР) проверяют факт коллаборационной деятельности заместителя генерального директора Чернобыльской атомной электростанции, захваченной оккупационными войсками россии в первый день полномасштабного вторжения. Согласно предварительным сведениям, чиновник дезертировал, после чего длительное время скрывался в одном из населенных пунктах в Закарпатье.

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Об этом в среду, 18 мая, сообщил пресс-центр ГБР Украины.

"ГБР проверяет подозреваемого в дезертирстве должностного лица ЧАЭС на предмет помощи россиянам в захвате атомной электростанции", — говорится в тексте публикации ведомства.

Так, в рамках расследования представителям бюро удалось установить, что заместитель генерального директора Чернобыльской атомной электростанции самовольно покинул место службы и, несмотря на введенное в стране военное положение, выехал в Закарпатскую область.

В марте указанное лицо было задержано. Чиновнику объявили о подозрении в дезертирстве и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Согласно данным ГБР, военнослужащий, в функциональные обязанности которого входило обеспечение защиты объекта, просто сбежал со станции на территорию другой области. Кроме того, во время проведения следственных действий правоохранители установили, что беглец может быть причастен к проведению подрывной деятельности против Украины.

В настоящее время устанавливается, оказывал ли чиновник помощь российским военным в захвате ЧАЭС.

Ранее "Телеграф" сообщал, что несколькими днями ранее на Чернобыльской станции впервые за историю состоялся песенный концерт известного украинского исполнителя и лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука. Артист исполнил одни из самых популярных песен перед персоналом ЧАЭС.