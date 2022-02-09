У Києві затримали "слугу народу" на мільйонному хабарі: що кажуть у партії

"Оплата" стосувалася допомоги з організацією торгівлі у столиці

У середу, 9 лютого, у Києві було затримано депутата столичної міськради від "Слуги народу". У партії підтвердили правдивість інциденту та назвали ім’я підозрюваного у хабарництві чиновника. Ним виявився Владислав Трубіцин.

Подробиці повідомили у пресслужбі НАБУ, детективи якого й здійснювали арешт.

Правоохоронці завітали до Трубіцина у момент передачі грошей. Загалом у кабінеті було виявлено 1,26 млн гривень.

Правоохоронці перерахували гроші на місці злочину

Попередньо повідомляється, що ці фінанси депутат міг просити про допомогу з організацією роздрібної торгівлі на території Києва. Після отримання винагороди він повинен був сприяти перемозі певної компанії в е-торгах щодо розміщення пересувних торгових точок (МАФи) у семи різних локаціях міста.

Розслідуванням займаються детективи НАБУ

Разом із депутатом від "Слуги народу" у хабарництві підозрюється ще п’ять осіб. Серед них — помічник депутата, директор комунального підприємства та два його заступники, а також людина, наближена до Трубіцина.

Депутата було затримано

Цікаво, що загальна сума хабаря була ще більша. Свої послуги усі учасники схеми, стверджують у НАБУ, оцінили у 1,39 млн гривень.

У партії вже відреагували на інцидент, зазначивши, що очікують на всебічне і детальне розслідування. Глава "Слуги народу" Олена Шуляк наголосила, що політичні наслідки торкнуться Трубіцина швидше, ніж відповідальність згідно із законом.

Вже найближчим часом буде скликаний з’їзд міської організації "СН", де буде прийнято відповідне рішення щодо депутата. Цілком імовірно, його виключать із політсили.

Владислав Трубіцин

Замість довідки. Владислав Трубіцин народився 1 лютого 1983 року. Місце народження – Харків. Він є меценатом та книговидавцем. Із 2001 року працював у культурно-антикварній сфері. У 2015 році став засновником галереї мистецтв "Старовинна книга", у 2019-му — ініціював проведення у Києві міського фестивалю "Булгаков-FEST". Відомий захисник книжкового ринку "Петрівка". У депутати столичної міськради Трубіцин пішов у 2020 році. Наразі є головою комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою.

Нагадаємо, що досі триває слідство щодо народного депутата Олександра Трухіна, який підозрюється у скоєнні ДТП на Бориспільському шосе. Нещодавно з’явилося відео з місця події, де він намагався піти та відкупитись від поліції. Трухіна практично відразу після публікації відео виключили з партії "Слуга народу".

"Телеграф" також писав, що розслідування аварії може затягнутися на цілий рік через необхідність провести ще одну експертизу.