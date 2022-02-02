Нардеп Трухін поплатився за історію з ДТП: що зробили у "Слузі народу"

Резонансна аварія коштувала нардепу місця у партії.

Поява відео з місця резонансної аварії за участю нардепа від "Слуг народу" Олександра Трухіна коштувала йому місця у партії "Слуга народу" та усунення з посади очільника Полтавської організації партії.

Про це у середу, 2 лютого, повідомила речник фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук у Telegram.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк. Разом з виключенням з партії Трухін втрачає повноваження голови Полтавської обласної організації партії.

Крім того, партія "Слуги народу" просить фракцію у Верховній Раді зібратися на засідання і також розглянути аварію за участю Олександра Трухіна, після чого ухвалити по ньому рішення.

Нагадаємо, що резонансна аварія за участю народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна сталася ще 23 серпня 2021 року на Бориспільському шосе. Тоді його причетність до ДТП на 100% доведена не була та й сам нардеп до останнього свою провину заперечував. Однак, на свої місця все стало після публікації розслідування журналістів "Української правди" та появи у мережі відео, з якого видно, що народний обранець дійсно був на місці ДТП.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що участю у резонансних справах прославився не лише Трухін, але й Андрій Клочко з квартирами його мами на 14,5 млн грн і Микола Тищенко, який влаштував бійку за трибуною Ради.