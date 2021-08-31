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Пасажирка Daewoo розповіла свою версію аварії з нардепом Трухіним на Бориспільській трасі

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Пасажирка Daewoo розповіла свою версію аварії з нардепом Трухіним на Бориспільській трасі Новина оновлена 31 серпня 2021, 15:19

23 серпня на Бориспільській трасі сталося ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна.

Пасажири авто Daewoo, яке стало третім учасником ДТП, розказали свою версію подій, пише РБК-Україна.

"23 серпня ми їхали до Києва з Борисполя й потрапили у ДТП. Зіткнулися дві машини і зачепили нашу третю. Ми були пасажирами в машині Daewoo. Про те, що там був народний депутат, ми дізнались через пару днів після аварії, коли про це почали писати у Facebook та на інших сайтах. Під час самої аварії ніхто не розказував, що він депутат", — зазначає свідок подій Галина Молнар.

Жінка стверджує, що після ДТП ніхто нікому не погрожував і ніякого тиску на учасників події не здійснювалось. Також нікого не змушували вимикати телефони або припиняти зйомку.

За словами Галини, її двоє неповнолітніх дітей в аварії не постраждали.

"Так, діти злякалися, швидка їх забрала, щоб перевірити стан. Травм не виявили. У них все добре. Тому багато з того, що писали — неправда", — говорить Галина Молнар.

Жінка додає, що одразу після аварії до них підходили обидва водії та питали про дітей, у якому вони стані, чи не постраждали. 

"В обох водіїв теж був переляк, усі були перелякані, тому що це аварія, і це страшно. Але вони були адекватні. Вікторові (Віктору Склемі, — ред.), водіям, усім учасникам ДТП бажаю одужання, щоб якнайшвидше це закінчилось. Усім здоров’я", — додає жінка.

Версію про те, що за кермом Audi перебував Віктор Склема, підтверждує також видання НВ, яке наводить дані карної справи, згідно з якою, поліція вважає водієм Audi саме Віктора Склему.

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