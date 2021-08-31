Пасажирка Daewoo розповіла свою версію аварії з нардепом Трухіним на Бориспільській трасі

23 серпня на Бориспільській трасі сталося ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна.

Пасажири авто Daewoo, яке стало третім учасником ДТП, розказали свою версію подій, пише РБК-Україна.

"23 серпня ми їхали до Києва з Борисполя й потрапили у ДТП. Зіткнулися дві машини і зачепили нашу третю. Ми були пасажирами в машині Daewoo. Про те, що там був народний депутат, ми дізнались через пару днів після аварії, коли про це почали писати у Facebook та на інших сайтах. Під час самої аварії ніхто не розказував, що він депутат", — зазначає свідок подій Галина Молнар.

Жінка стверджує, що після ДТП ніхто нікому не погрожував і ніякого тиску на учасників події не здійснювалось. Також нікого не змушували вимикати телефони або припиняти зйомку.

За словами Галини, її двоє неповнолітніх дітей в аварії не постраждали.

"Так, діти злякалися, швидка їх забрала, щоб перевірити стан. Травм не виявили. У них все добре. Тому багато з того, що писали — неправда", — говорить Галина Молнар.

Жінка додає, що одразу після аварії до них підходили обидва водії та питали про дітей, у якому вони стані, чи не постраждали.

"В обох водіїв теж був переляк, усі були перелякані, тому що це аварія, і це страшно. Але вони були адекватні. Вікторові (Віктору Склемі, — ред.), водіям, усім учасникам ДТП бажаю одужання, щоб якнайшвидше це закінчилось. Усім здоров’я", — додає жінка.

Версію про те, що за кермом Audi перебував Віктор Склема, підтверждує також видання НВ, яке наводить дані карної справи, згідно з якою, поліція вважає водієм Audi саме Віктора Склему.