Укр

Пассажирка Daewoo рассказала свою версию аварии с нардепом Трухиным на Бориспольской трассе

Автор
В. Неплохой
Дата публикации
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Автор
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Пассажирка Daewoo рассказала свою версию аварии с нардепом Трухиным на Бориспольской трассе Новость обновлена 31 августа 2021, 15:19

23 августа на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием народного депутата Александра Трухина.

Пассажиры авто Daewoo, которое стало третьим участником ДТП, рассказали свою версию событий, пишет РБК-Украина.

"23 августа мы ехали в Киев из Борисполя и попали в ДТП. Столкнулись две машины и задели нашу третью. Мы были пассажирами в машине Daewoo. О том, что там был народный депутат, узнали через пару дней после аварии, когда об этом начали писать в Facebook и на других сайтах. Во время самой аварии никто не рассказывал, что он депутат", — отмечает свидетель событий Галина Молнар.

Женщина утверждает, что после ДТП никто никому не угрожал и никакого давления на участников события не осуществлялось. Также никого не заставляли отключать телефоны или прекращать съемку.

По словам Галины, ее двое несовершеннолетних детей в аварии не пострадали.

"Да, дети испугались, быстрая их забрала, чтобы проверить состояние. Травм не обнаружили. У них все хорошо. Поэтому многое из того, что писали — неправда", — говорит Галина Молнар.

Женщина добавляет, что сразу после аварии к ним подходили оба водителя и спрашивали о детях, в каком они состоянии, не пострадали.

"У обоих водителей тоже был испуг, все были испуганы, потому что это авария, и это страшно. Но они были адекватны. Виктору (Виктору Склеме, — ред.), водителям, всем участникам ДТП желаю выздоровления, чтобы поскорее это закончилось. Всем здоровья", — добавляет женщина.

Версию о том, что за рулем Audi находился Виктор Склема, подтверждает также издание НВ, которое приводит данные уголовного дела, согласно которому, полиция считает водителем Audi именно Виктора Склему.

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