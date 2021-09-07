Дві квартири, земельна ділянка і Tesla: матір "Слуги народу" Клочка за два роки купила нерухомості на 14,5 млн грн

Нардеп відхрестився від своєї причетності до цих покупок

За останні два роки 70-річна матір нардепа від "Слуги народу" Андрія Клочка, Наталя, придбала дві квартири у Києві, заміський котедж, земельну ділянку та автомобіль Tesla. Вартість нерухомості оцінили у приблизно 14,5 мільйонів гривень, однак сам нардеп відхрестився від того, що він до цих покупок причетний.

Про це у вівторок, 7 вересня, йдеться у сюжеті Bihus.Info.

Так, у серпні 2021 року Наталія Клочко придбала у Києві дві квартири — на 200 квадратних метрів та 68 квадратних метрів — і нежитлове приміщення (4,5 кв.м) у ЖК "Рів’єра" на березі річки Дніпро. Вартість одного квадрату у цьому ЖК стартує від 35 тисяч гривень. Не складно порахувати, що дві квартири і невелике приміщення обійшлися матері нардепа у 9,5 мільйонів гривень.

Житловий комплекс, у якому Наталя Клочко купила квартири:

ЖК "Рів’єра"

У квітні 2021 року жінка придбала ще й будинок на 150 квадратів у котеджному містечку "Viva Village Town" під Броварами. Такі таунхауси трохи меншої площі пропонують на сторінці містечка у Facebook по 1,8 мільйони гривень.

"Viva Village Town" під Броварами

У 2020 році матір Андрія Клочка купила земельну ділянку на 24 сотки у Блискавиці, що під Києвом. Цікавим є той факт, що земля розташована на території закритого котеджного містечка з виходом до власного озера. Лише земля тут коштує у середньому 86 тисяч за сотку. Наталя Клочко заплатила за неї приблизно 2 мільйони гривень.

Територія котеджного містечка у Блискавиці

Також жінка у 2020 році купила електрокар Tesla Model X 2016-го року, ціна на яку стартує від 1,2 млн грн.

У коментарі журналістам нардеп заявив, що не фінансував покупки його матері і порадив звертатися безпосередньо до неї.

Варто зазначити, що у електронній декларації "Слуги народу" Андрія Клочка немає відомостей щодо власного житла, а з цінного рухомого майна у нардепа лише швейцарський годинник OMEGA вартістю 78 тисяч гривень. Наразі нардеп очолює комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

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