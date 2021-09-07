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Две квартиры, земельный участок и Tesla: мать "Слуги народа" Клочко за два года купила недвижимости на 14,5 млн грн

Автор
А. Дворовенко
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Нардеп от "Слуги народа" Андрей Клочко Новость обновлена 07 сентября 2021, 13:39
Нардеп от "Слуги народа" Андрей Клочко

Нардеп открестился от своей причастности к этим покупкам

За последние два года 70-летняя мать нардепа от "Слуги народа" Андрея Клочко, Наталья, приобрела две квартиры в Киеве, загородный коттедж, земельный участок и автомобиль Tesla. Стоимость недвижимости оценили в примерно 14,5 миллиона гривен, однако сам нардеп открестился от того, что он до сих покупок причастен.

Об этом во вторник, 7 сентября, говорится в сюжете Bihus.Info.

Так, в августе 2021 Наталия Клочко приобрела в Киеве две квартиры — на 200 квадратных метров и 68 квадратных метров — и нежилое помещение (4,5 кв. м) в ЖК "Ривьера" на берегу реки Днепр. Стоимость одного квадрата в этом ЖК стартует от 35 тысяч гривен. Несложно посчитать, что две квартиры и небольшое помещение обошлись матери нардепа в 9,5 миллионов гривен.

Жилой комплекс, в котором Наталья Клочко купила квартиры:

ЖК "Ривьера"
ЖК "Ривьера"

В апреле 2021 женщина приобрела еще и дом на 150 квадратов в коттеджном городке "Viva Village Town" под Броварами. Такие таунхаусы немного меньшей площади предлагают на странице городка в Facebook по 1,8 миллиона гривен.

"Viva Village Town" под Броварами
"Viva Village Town" под Броварами

В 2020 году мать Андрея Клочко купила земельный участок на 24 сотки в поселке Блыскавица под Киевом. Интересен тот факт, что земля находится на территории закрытого коттеджного городка с выходом к собственному озеру. Только земля здесь стоит в среднем 86 тысяч за сотку. Наталья Клочко заплатила за нее примерно 2 миллиона гривен.

Территория коттеджного городка в поселке Блыскавица
Территория коттеджного городка в поселке Блыскавица

Также женщина в 2020 году купила электрокар Tesla Model X 2016 года, цена на которую стартует от 1,2 миллиона гривен.

В комментарии журналистам нардеп заявил, что не финансировал покупки его матери и посоветовал обращаться непосредственно к ней.

Стоит отметить, что в электронной декларации "Слуги народа" Андрея Клочко нет сведений относительно собственного жилья, а из ценного движимого имущества у нардепа только швейцарские часы OMEGA стоимостью 78 тысяч гривен. Сейчас нардеп возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Ранее "Телеграф" сообщал, что жена нардепа Тараса Козака, который попал под санкции СНБО, полностью изменила имя и фамилию в России.

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