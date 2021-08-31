Жена подсанкционного нардепа Козака в России полностью сменила имя и фамилию

При этом ИНН и номер паспорта остался тем же.

Жена попавшего под украинские санкции нардепа Тараса Козака Наталия Лавренюк сменила имя в России. Теперь она Светлана Жучкова.

На это указал журналист программы "Схемы" Максим Савчук.

"Гражданской жене Тараса Козака, который попал под украинские санкции, российская налоговая полностью сменила фамилию, имя и отчество", — написал он.

Журналист указывает, что при этом вся остальная информация, включая ИНН, дату и год рождения, серию и номер паспорта, осталась неизменной.

Савчук назвал это "антисанкционным ходом".

Жена Козака сменила имя

Как сообщалось ранее, СНБО ввел санкции против Козака 2 февраля, вместе с ним под удар попали его компании. Среди них холдинг "Новости", в состав которого входят каналы NewsOne, 112 Украина и ZIK.

11 мая СБУ объявила о подозрении Козаку и сопредседателю ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

Уже через пару дней Медведчук был отправлен под домашний арест.

Сам Козак, по данным СМИ, находится в России. Вместе с тем, суд дал СБУ разрешение на его задержание.