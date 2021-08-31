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Дружина подсанкціонного нардепа Козака в Росії повністю змінила ім’я і прізвище

Автор
Г. Лубенець
Дата публікації
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Автор
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Тарас Козак з дружиною Новина оновлена 31 серпня 2021, 19:35
Тарас Козак з дружиною

При цьому ІПН і номер паспорта залишився тим же.

Дружина нардепа Тараса Козака, що потрапив під українські санкції, Наталія Лавренюк змінила ім’я в Росії. Тепер вона Світлана Жучкова.

На це вказав журналіст програми "Схеми" Максим Савчук.

"Громадянської дружині Тараса Козака, який потрапив під українські санкції, російська податкова повністю змінила прізвище, ім’я та по батькові", — написав він.

Журналіст зазначає, що при цьому вся інша інформація, включаючи ІПН, дату і рік народження, серію і номер паспорта, залишилася незмінною.

Савчук назвав це "антисанкцйним ходом".

Дружина Козака змінила ім’я
Дружина Козака змінила ім’я

Як повідомлялося раніше, РНБО ввів санкції проти Козака 2 лютого, разом з ним під удар потрапили його компанії. Серед них холдинг "Новости", до складу якого входять канали NewsOne, 112 Україна і ZIK.

11 травня СБУ оголосила про підозру Козаку та співголові ОПЗЖ Віктору Медведчуку.

Вже через пару днів Медведчук був відправлений під домашній арешт.

Сам Козак, за даними ЗМІ, перебуває в Росії. Разом з тим, суд дав СБУ дозвіл на його затримання.

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