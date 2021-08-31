Дружина подсанкціонного нардепа Козака в Росії повністю змінила ім’я і прізвище
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 157
При цьому ІПН і номер паспорта залишився тим же.
Дружина нардепа Тараса Козака, що потрапив під українські санкції, Наталія Лавренюк змінила ім’я в Росії. Тепер вона Світлана Жучкова.
На це вказав журналіст програми "Схеми" Максим Савчук.
"Громадянської дружині Тараса Козака, який потрапив під українські санкції, російська податкова повністю змінила прізвище, ім’я та по батькові", — написав він.
Журналіст зазначає, що при цьому вся інша інформація, включаючи ІПН, дату і рік народження, серію і номер паспорта, залишилася незмінною.
Савчук назвав це "антисанкцйним ходом".
Як повідомлялося раніше, РНБО ввів санкції проти Козака 2 лютого, разом з ним під удар потрапили його компанії. Серед них холдинг "Новости", до складу якого входять канали NewsOne, 112 Україна і ZIK.
11 травня СБУ оголосила про підозру Козаку та співголові ОПЗЖ Віктору Медведчуку.
Вже через пару днів Медведчук був відправлений під домашній арешт.
Сам Козак, за даними ЗМІ, перебуває в Росії. Разом з тим, суд дав СБУ дозвіл на його затримання.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-