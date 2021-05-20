Суд дал "добро" СБУ на задержание Козака: подробности

СБУ получила разрешение на задержание нардепа Тараса Козака, правой руки Виктора Медведчука, которому 13 мая Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По ходатайству следователя СБУ, согласованного Генеральным прокурором Украины, в четверг, 20 мая, Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание народного депутата Украины Тараса Козака.

Ранее следователи СБУ объявили его в розыск.

Это произошло после того, как 11 мая народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку было объявлено о подозрении.

В частности, Медведчук и Козак подозреваются в совершении государственной измены и покушения на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма (ч.1 ст.111, ч.3 ст.15 и ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал "Телеграф", 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым вводятся санкции в отношении Тараса Козака, нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и "правой руки" Виктора Медведчука, а также 8 компаний. Срок действия санкций – 5 лет.