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В чем провинился Медведчук: подробные схемы преступлений и доказательства от СБУ (аудиозаписи)

В чем провинился Медведчук: подробные схемы преступлений и доказательства от СБУ (аудиозаписи)
19:25 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Службе безопасности Украины наглядно пояснили, в чем подозревают нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука и его "правой руке" Тарасу Козаку. 

Об этом информирует пресс-служба СБУ

На данном этапе ему инкриминируют три эпизода. 

Нанесение вреда экономической безопасности Украины

"По версии следствия, фигуранты в 2015 году вступили в предварительный сговор с чиновником правительства России - для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (в морской экономической зоне Украины, временно оккупированной РФ)", - говорится в сообщении. 

Во время брифинга глава СБУ Иван Баканов рассказал, что после начала оккупации полуострова, россияне начали т.н. "национализацию" ресурсов и предприятий Крыма. В ходе нее украинские политики договаривались о перерегистрации киевского ООО "Новые проекты" в России и получения разрешений и лицензий на добычу ископаемых по российскому законодательству. 

Служба безопасности также обнародовала записи переговоров Медведчука с руководством РФ. 

Передача спецслужбам РФ данных, содержащих гостайну Украины

По данным, СБУ речь идет о эпизоде, случившемся в августе 2020 года. Тогда Медведчук передал, находящемуся в то время в Москве, Козаку информацию о расположении скрытого подразделения ВСУ, его подготовку и состав. 

Разработка антиукраинского проекта "Луч"

В СБУ говорят, что речь идет о создании инфраструктуры российского влияния в Украине. 

С помощью этого механизма, указывается в материале, собиралась персональная информация об украинцах, производилась вербовка и осуществление влияния на внутреннюю политику Украины и распространение пропаганды. 

Больше о том, какие выводы можно сделать из сложившейся ситуации, читайте в материале "Телеграфа": Совпадение или планомерный удар? Чем закончится атака Зеленского на Медведчука.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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СБУ, Виктор Медведчук.
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