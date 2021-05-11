В чем провинился Медведчук: подробные схемы преступлений и доказательства от СБУ (аудиозаписи)

В Службе безопасности Украины наглядно пояснили, в чем подозревают нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука и его "правой руке" Тарасу Козаку.

Об этом информирует пресс-служба СБУ.

На данном этапе ему инкриминируют три эпизода.

Нанесение вреда экономической безопасности Украины

"По версии следствия, фигуранты в 2015 году вступили в предварительный сговор с чиновником правительства России - для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (в морской экономической зоне Украины, временно оккупированной РФ)", - говорится в сообщении.

Во время брифинга глава СБУ Иван Баканов рассказал, что после начала оккупации полуострова, россияне начали т.н. "национализацию" ресурсов и предприятий Крыма. В ходе нее украинские политики договаривались о перерегистрации киевского ООО "Новые проекты" в России и получения разрешений и лицензий на добычу ископаемых по российскому законодательству.

Служба безопасности также обнародовала записи переговоров Медведчука с руководством РФ.

Передача спецслужбам РФ данных, содержащих гостайну Украины

По данным, СБУ речь идет о эпизоде, случившемся в августе 2020 года. Тогда Медведчук передал, находящемуся в то время в Москве, Козаку информацию о расположении скрытого подразделения ВСУ, его подготовку и состав.

Разработка антиукраинского проекта "Луч"

В СБУ говорят, что речь идет о создании инфраструктуры российского влияния в Украине.

С помощью этого механизма, указывается в материале, собиралась персональная информация об украинцах, производилась вербовка и осуществление влияния на внутреннюю политику Украины и распространение пропаганды.

Больше о том, какие выводы можно сделать из сложившейся ситуации, читайте в материале "Телеграфа": Совпадение или планомерный удар? Чем закончится атака Зеленского на Медведчука.