Совпадение или планомерный удар? Чем закончится атака Зеленского на Медведчука

Во вторник, 11 мая, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что нардепу ОПЗЖ Виктору Медведчуку и его "правой руке" Тарасу Козаку подписали подозрение в государственной измене и покушении на разграбление украинского имущества на территории оккупированного Крыма.

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко рассказал "Телеграфу", о чем говорят такие действия власти, и как может далее развиваться ситуация с "делом Медведчука".

"Сразу отмечу, что скептически воспринимаю версии, будто госсекретарь США Энтони Блинкен, посетивший Украину 6 мая, дал отмашку на то, что происходит сегодня. Санкции против Медведчука и Козака ввели задолго до визита Блинкена. Так это – события, не связанные между собой. Думаю, что всё происходит именно сейчас, потому что разные факторы сошлись. Сработала одновременно правовая, информационная, политическая логика", - отмечает Владимир Фесенко.

Правовая логика, по его словам, связана с тем, что правоохранительные органы должны были подготовиться.

"После санкций, которые ввели против Медведчука и Козака, нынешние события были неизбежны. Имелся общественный запрос. Соцсети давно кипели вопросами: где обыски, где подозрения Медведчуку? Но это спонтанно не происходит, - поясняет эксперт. - Правоохранителям понадобилось определенное время на подготовку. Кстати, напомню, что ранее проходили обыски в офисах "Украинского выбора", связанного с Медведчуком".

Второй важный момент – информационный, считает Владимир Фесенко. Он подчеркивает, что 9 мая информационный фон был перенасыщен другими событиями, связанными, с отмечанием Дня победы. Украинская лента новостей, в частности, отслеживала очередные всплески "победобесия". И это был точно не лучший день для обысков и предъявления подозрения Медведчуку. Ну, а 10 мая был выходной.

"Сегодня же – идеальный день для подобного рода хода. После праздников образовался некий информационный вакуум. Новостей особых нет. Это усиливает информационный резонанс сегодняшних событий. Кстати, заранее запустили тему, которая эмоционально многих разогрела. Речь об очередной порции записей с голосами людей, похожих на Медведчука и главаря так называемой "ДНР" Пушилина. То есть, был определенным образом подготовлен негативный эмоциональный фон по отношению к Медведчуку. Хоть этого фона касательно него и так хватает", - подчеркивает эксперт.

Политически же – общественный запрос на такие действия давно был. И политическая воля президента в этом смысле с ним идеально совпала, считает Владимир Фесенко.

Агрессивные действия России как реакция на продолжение зачистки "пятой колонны" в Украине он считает вполне возможными.

"Но не думаю, что Путин будет развязывать войну из-за Медведчука. Он начал агрессию, когда Медведчук был ни при чем. А когда вводили санкции против Медведчука, тоже не было сразу активных ответных действий со стороны РФ. Эскалация началась позже и не имела связи с кумом Путина", - отмечает эксперт.

По его мнению, дальше правовая машина будет работать по своей логике.

"Подозрение объявлено. Мы не знаем на данный момент (комментарий давался в шестом часу вечера – Прим. Авт.), где находятся Медведчук и Козак. Если в Украине, их могут задержать. Потом, возможно, отпустить под залог. Если за границей, то вряд ли сюда вернуться. Это будет означать, что в обозримом будущем у Медведчука и его группы политического будущего нет, - отмечает эксперт. – А для остальных наших политиков такой "красный свет" в отношении Медведчука станет предупреждением. Любой, кто будет действовать с такой же агрессий против украинского государства, получит такое же наказание. И политически это будет серьезно укреплять позиции президента Зеленского. Оппоненты еще больше будут его бояться".

Владимир Фесенко обращает внимание, что как показывает практика, расследования у нас идут очень не быстро. И пока дело дойдет до суда, до приговора, может пройти много времени.

"Понятно, что Медведчук будет пытаться всячески блокировать расследование. Его адвокаты будут оспаривать всё в судебном порядке. Свои люди у него есть в судебной, правовой системах. Так что на быстрый результат рассчитывать не приходится", - прогнозирует эксперт.

Как сообщалось ранее, 11 мая у Медведчука прошли обыски в доме по улице Монтажников в Киеве. Отметим, что 25 февраля в сети появилась запись разговора якобы Медведчука с тогдашним помощником президента РФ Владиславом Сурковым о поставках электроэнергии в оккупированный Крым и обмене пленными.

А в марте в сеть попала еще одна запись якобы разговора Медведчука и Суркова.

В начале мая в сеть слили запись разговора якобы Медведчука с главарем "ДНР" Денисом Пушилиным. Разговор вроде как имел место 9 мая 2015 года, в день рождения Пушилина. На записи слышно, как мужчина, чей голос напоминает голос Медведчука, поздравляет своего собеседника с днем рождения и Днем победы.