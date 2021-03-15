"Москали опять там": в сети всплыла новая "пленка" Медведчука-Суркова по Донбассу

В сети всплыли новые записи переговоров якобы народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука и помощника президента России Владимира Путина Владислава Суркова.

Как сообщает OBOZREVATEL, аудиофайлы были получены редакцией из достоверных источников.

Как слышно на записях, стороны обсудили назначение нового "Царя", а также коррупционные схемы, связанные с поставками наличных в Дебальцево.

Помимо того, люди на записи обсуждали создание некого Совета городов, Минские соглашения и особый статус Донбасса.

Как сообщалось ранее, первые записи переговоров якобы Суркова и Медведчука всплыли в сети 25 февраля.

Голоса людей на новых пленка очень похожи на те, которые звучали на старых.

9 марта Медведчук был вызван на допрос в СБУ в рамках расследования дела о государственной измене.

А 13 марта, после заседания партии "Слуга народа", глава фракции Давид Арахамия анонсировал создание Временной следовательской комиссии по расследованию дела о "пленках Суркова - Медведчука".