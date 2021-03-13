В Украине решили серьезно взяться за дело "вагнеровцев" и "пленки Суркова-Медведчука"

"Слуга народа" намерена инициировать создание временной следственной комиссии в Верховной Раде для расследования дел по срыву операции с задержанием боевиков ЧВК "Вагнера", а также "пленок Суркова-Медведчука".

Об этом рассказал глава фракции "СН" Давид Арахамия на брифинге после съезда партии, пишет Укринформ.

"Мы создаем ВСК, она не о "вагнеровцах", но ситуация с "вагнеровцами" входит и должна быть рассмотрена в первую очередь в этой ВСК. Она будет шире", - сказал он, добавив, что комиссия также рассмотрит ситуацию с "пленками Суркова-Медведчука", которая вызвала широкий общественный резонанс.

По его словам, соответствующие письма были направлены всем фракциям в парламенте, а также, что на них уже ответили группы "Доверие" и "За будущее", а также партия ОПЗЖ.

Вопрос создания ВСК будет рассмотрен на регламентном комитете в понедельник. Если будет получен положительный ответ, то далее этот вопрос вынесут на голосование в Раде.

Как сообщалось ранее, 25 февраля в сети появилась якобы запись разговора Медведчука и Суркова, после чего СБУ вызвала Медведчука на допрос.

29 июля 2020 года под Минском белорусские силовики задержали 32 боевиков ЧВК Вагнера и еще одного в Гомельской области. Власти назвали задержанных диверсантами и обвини их в попытках "дестабилизировать Беларусь перед выборами".

Позже в СМИ появилась информация, что над операцией по их задержанию работали СБУ и ГУР МОУ, однако вследствие "слива" информации о них узнали в КГБ Беларуси.

3 марта стало известно, что в Госбюро расследований по этому делу был допрошен ряд лиц, среди которых глава Офиса президента Андрей Ермак.