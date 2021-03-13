Скачать
Суббота, 13.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Зеленский объявил войну Коломойскому, но недооценивает силы: что будет дальше
Зеленский объявил войну Коломойскому, но недооценивает силы: что будет дальше
Путин не отказался от плана захватить весь Донбасс, наступление возможно уже в апреле
Путин не отказался от плана захватить весь Донбасс, наступление возможно уже в апреле
В Украине решили серьезно взяться за дело "вагнеровцев" и "пленки Суркова-Медведчука"
В Украине решили серьезно взяться за дело "вагнеровцев" и "пленки Суркова-Медведчука"
Зеленский рассказал о "засланных казачках" в "Слуге народа"
Зеленский рассказал о "засланных казачках" в "Слуге народа"

В Украине решили серьезно взяться за дело "вагнеровцев" и "пленки Суркова-Медведчука"

В Украине решили серьезно взяться за дело "вагнеровцев" и "пленки Суркова-Медведчука"
Обновлено 19:13 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

"Слуга народа" намерена инициировать создание временной следственной комиссии в Верховной Раде для расследования дел по срыву операции с задержанием боевиков ЧВК "Вагнера", а также "пленок Суркова-Медведчука". 

Об этом рассказал глава фракции "СН" Давид Арахамия на брифинге после съезда партии, пишет Укринформ

"Мы создаем ВСК, она не о "вагнеровцах", но ситуация с "вагнеровцами" входит и должна быть рассмотрена в первую очередь в этой ВСК. Она будет шире", - сказал он, добавив, что комиссия также рассмотрит ситуацию с "пленками Суркова-Медведчука", которая вызвала широкий общественный резонанс. 

По его словам, соответствующие письма были направлены всем фракциям в парламенте, а также, что на них уже ответили группы "Доверие" и "За будущее", а также партия ОПЗЖ. 

Вопрос создания ВСК будет рассмотрен на регламентном комитете в понедельник. Если будет получен положительный ответ, то далее этот вопрос вынесут на голосование в Раде. 

Как сообщалось ранее, 25 февраля в сети появилась якобы запись разговора Медведчука и Суркова, после чего СБУ вызвала Медведчука на допрос

 29 июля 2020 года под Минском белорусские силовики задержали 32 боевиков ЧВК Вагнера и еще одного в Гомельской области. Власти назвали задержанных диверсантами и обвини их в попытках "дестабилизировать Беларусь перед выборами".

Позже в СМИ появилась информация, что над операцией по их задержанию работали СБУ и ГУР МОУ, однако вследствие "слива" информации о них узнали в КГБ Беларуси. 

3 марта стало известно, что в Госбюро расследований по этому делу был допрошен ряд лиц, среди которых глава Офиса президента Андрей Ермак

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 359

Все по теме:

Верховная Рада, ВСК, Виктор Медведчук, Слуга народа, ЧВК Вагнера, Давид Арахамия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Эту тему нужно закрыть": в России подсчитали, сколько Путин тратит на оккупированный Донбасс
02 В селе готовятся устроить самосуд: появились данные о возможном убийце 7-летней Маши Борисовой
03 В момент начала поисковой операции Маша Борисова была уже мертва: выводы судмедэкспертов
04 Вокруг украинской полицейской разгорелся сексистский скандал: зачинщика заставили извиняться
05 Путин запутался в показаниях, говоря об оккупации Крыма и Донбасса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Во Львове школьников переводят на дистанционное обучение: названа дата
Во Львове школьников переводят на дистанционное обучение: названа дата
&quot;Ничего нового в нем нет&quot;: Лукашенко впервые высказался насчет фильма о своей роскошной жизни
"Ничего нового в нем нет": Лукашенко впервые высказался насчет фильма о своей роскошной жизни
Скандал в Черновцах: воспитанницу детсада обидели подарком к 8 марта, в историю вмешался Зеленский
Скандал в Черновцах: воспитанницу детсада обидели подарком к 8 марта, в историю вмешался Зеленский
Майкл Щур подхватил коронавирус и похвастался новым рабочим местом (фото)
Майкл Щур подхватил коронавирус и похвастался новым рабочим местом (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь