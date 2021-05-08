"С Днем Победы": в сеть слили запись возможного разговора Медведчука и Пушилина

В сети появилась запись разговора якобы нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука с главарем "ДНР" Денисом Пушилиным.

Соответствующая запись оказалась в распоряжении "24 канала".

По утверждению канала, этот разговор произошел 9 мая 2015 года, в день рождения Пушилина.

На записи слышно, как мужчина, чей голос напоминает голос Медведчука, поздравляет своего собеседника с днем рождения и днем победы.

Мужчина, которого представили как Пушилина, в свою очередь поинтересовался мнением собеседника о проведенном "у них" (очевидно, речь идет о Донецке) парадом победы.

Как сообщалось ранее, 25 февраля в сети появились запись разговора якобы Медведчука с тогдашним помощником президента РФ Владиславом Сурковым о поставках электроэнергии в оккупированный Крым и обмене пленными.

А в марте в сеть попала еще одна запись якобы Медведчука и Суркова о назначении нового "царя".