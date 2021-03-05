"Слуга народу" лідирує, "Сила і честь" - проходить в Раду: з'явився свіжий рейтинг партій (інфографіка)

Якби парламентські вибори проходили найближчим часом, то серед партій, які могли б представляти інтереси українців у Верховній Раді, лідирує партія "Слуга народу", набравши 19,5%. Цікаво, що в парламент разом з фракцією президента Володимира Зеленського, пройшли б і представники партії "Сила і честь", чого в минулому опитуваннях помічено не було.

Відповідні результати опитування за даними на п'ятницю, 5 березня, оприлюднила соціологічна група "Рейтинг".

Друге місце займає "Європейська солідарність" - 14,7%, а третє - "Опозиційна платформа - За життя" - 14,3%, четверте місце українці віддали партії "Батьківщина" - 12,3%, і п'яте - партії "Сила і честь "- 5,3%.

Відзначимо, що аналогічне опитування соціологічна група "Рейтинг" проводила у вівторок, 23 лютого. Згідно з цим опитуванням, також лідирувала "Слуга народу", набравши 19,7% голосів опитаних. Крім того, до п'ятірки тоді увійшли:

"Європейська солідарність" - 16,2%,

"Опозиційна платформа - За життя" - 14,2%

"Батьківщина" - 12,0%

"Українська стратегія Гройсмана" - 5,1%

Радикальна партія - 4,9%.

Для порівняння в лютневому опитуванні партія "Сила і честь" набрала 4,4% голосів українців, які не переступивши 5% -ий бар'єр, необхідний для проходження в Верховну раду.

Як повідомляв "Телеграф", раніше у експертів викликали недовіру результати опитування "Рейтингу" 23 лютого.