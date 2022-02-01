Журналісти відкопали те саме відео після аварії з нардепом Трухіним - його обіцяють вигнати з фракції "слуг"

Поліцейський, який першим прибув на місце події, розповів, як усе сталося насправді

У вівторок, 1 лютого, у мережі з’явилося відео з місця резонансної аварії на Бориспільському шосе, що сталася 23 січня. Особливістю цієї ДТП стали чутки про ймовірну причетність до його скоєння народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна, хоча той і заперечував таке.

Згідно з оприлюдненим журналістським розслідуванням "Української правди", політик дійсно був присутній на місці аварії. Більше того, він просив поліцейських відпустити його, обіцяючи "переговорити" з головою МВС України Денисом Монастирським.

Відеозапис було зроблено нагрудною камерою поліцейського Сергія Петрика, який є одним із фігурантів сюжету "УП". Правоохоронець підтверджує справжність ролика та розповідає про те, що відбувалося у день аварії.

Поліцейський Сергій Петрик

"Давай я тихенько зараз у ліс піду, — просить на записі чоловік, імовірно Трухін, а отримавши відмову продовжує: — Я з Денисом поговорю. З Монастирським".

Пізніше можна чітко побачити, що на місці події справді був присутній згаданий "слуга народу".

Олександр Трухін на місці ДТП

Завдяки відео та розповіді поліцейського вдалося дізнатися, що народний депутат усіляко заперечував своє перебування за кермом, хоча на нього вказували свідки, і тричі відмовився проходити тест на вміст алкоголю у крові. Крім цього, він кілька разів намагався "відкупитися" від правоохоронців, стверджуючи, що в багажнику машини знаходиться сумка з великою сумою грошей.

"Ми потім знайдемося, і я тобі віддячу", — намагався він умовити копа, який сумлінно виконував свою роботу.

Журналіст-розслідувач Михайло Ткач зазначив той факт, що з часу ДТП минуло вже п’ять місяців, однак у ДБР, яке займається розглядом, досі не дійшли певного висновку. Також офіційно не було доведено, хто саме перебував за кермом Audi – хоч і є свідченнями свідків.

Оновлено: Через дві години після появи відео було опубліковано позицію голови партії "Слуга народу" Давида Арахамії. Якщо коротко — нардепа виключать з партії та фракції.

Реакція партії не змусила себе чекати

Варто зазначити, що Трухін пройшов до парламенту по мажоритарному округу, а отже — зможе залишатися з мандатом навіть після виключення з фракції "слуг".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав подробиці резонансної транспортної аварії, що трапилася на Львівщині, в якій постраждало щонайменше 14 людей. Пасажирський автобус з’їхав у кювет і перекинувся.