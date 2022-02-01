Укр

Журналисты откопали то самое видео с нардепом Трухиным, снятое на месте скандального ДТП

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Журналисты доказывают причастность нардепа Трухина к масштабного ДТП под Киевом Новость обновлена 01 февраля 2022, 23:25
Журналисты доказывают причастность нардепа Трухина к масштабного ДТП под Киевом

Полицейский, первым прибывшим на место происшествия, рассказал, как все произошло на самом деле

Во вторник, 1 февраля, в сети появилось видео с места резонансной аварии на Бориспольском шоссе, которая произошла 23 января. Особенностью этого ДТП стали слухи о вероятной причастности к его совершения народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина, хотя тот и отрицал подобное.

Согласно же обнародованному журналистскому расследованию "Украинской правды", политик действительно присутствовал на месте аварии. Более того — он просил полицейских отпустить его, обещая "переговорить" с главой МВС Украины Денисом Монастырским.

Видеозапись была сделана нагрудной камерой полицейского Сергея Петрика, который является одним из фигурантов сюжета "УП". Правоохранитель подтверждает подлинность ролика и рассказывает о том, что происходило в день аварии.

Полицейский Сергей Петрик
Полицейский Сергей Петрик

"Давай я тихонечко сейчас в лес уйду, — просит на записи мужчина, предположительно Трухин, а получив отказ продолжает: — Я с Денисом поговорю. С Монастырским".

Позже можно четко увидеть, что на месте происшествия действительно присутствовал упомянутый "слуга народа".

Александр Трухин на месте ДТП
Александр Трухин на месте ДТП

Благодаря видео и рассказу полицейского удалось узнать, что народный депутат всячески отрицал свое нахождение за рулем, хотя на него указывали свидетели, и трижды отказался проходить тест на содержание алкоголя в крови. Помимо этого он несколько раз пытался "откупиться" от правоохранителей, утверждая, что в багажнике машины находится сумка с внушительной суммой денег.

"Мы потом найдемся, и я тебя отблагодарю", — пытался говорить он копа, который добросовестно выполнял свою работу.

Журналист-расследователь Михаил Ткач отметил тот факт, что с времени ДТП прошло уже пять месяцев, однако в ГБР, которое занимается разбирательством, до сих пор не пришли к определенному выводу. Также официально не было доказано, кто именно находился за рулем Audi — хотя и есть показания свидетелей.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал подробности резонансной транспортной аварии, случившейся на Львовщине, в которой пострадало минимум 14 человек. Пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся.

Теги:
#ДТП #Авария #Нардеп #Слуга народа #Александр Трухин
Журналисты доказывают причастность нардепа Трухина к масштабного ДТП под Киевом
Политика
Журналисты откопали то самое видео с нардепом Трухиным, снятое на месте скандального ДТП
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