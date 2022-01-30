Во Львовской области в кювет перевернулся туристический автобус — 14 человек госпитализировали (фото и видео)

На момент аварии в салоне автобуса находились 40 человек.

Во Львовской области на трассе Киев-Чоп перевернулся рейсовый автобус, ехавший в польский город Слупск из Харькова. В результате аварии пострадали 14 человек, их госпитализировали.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, авария произошла около 2 часов ночи возле села Хватов Золочевского района.

Пассажирский автобус перевернулся в кювет возле села Хватов

Отмечается, что пассажирский автобус сначала съехал в кювет, после чего опрокинулся на бок. С травмами разной степени тяжести госпитализировали 14 человек.

Доставали транспортное средство из кювета 8 спасателей и 2 спецавтомобиля. Также на месте работали девять карет скорой и три патруля полиции.

В Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА добавили, что предварительной причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением. На момент ДТП в салоне автобуса находились 40 человек, а про водителя известно, что ему 34 года и он житель Ровенской области. О погибших не сообщается.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Одессе неуправляемый пассажирский автобус протаранил 4 автомобиля и салон Harley-Davidson. Масштабное ДТП произошло из-за того, что водитель потерял сознание за рулем. К сожалению, мужчина скончался еще до приезда скорой.