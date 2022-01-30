На Львівщині у кювет перекинувся туристичний автобус - 14 осіб госпіталізували (фото та відео)

На момент аварії у салоні автобуса знаходилися 40 осіб.

У Львівській області на трасі Київ-Чоп перекинувся рейсовий автобус, який їхав у польське місто Слупськ з Харкова. Внаслідок аварії постраждали 14 осіб, їх госпіталізували.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, аварія сталася близько 2 години ночі біля села Хватів Золочівського району.

Пасажирський автобус перекинувся у кювет біля села Хватів

Зазначається, що пасажирський автобус спочатку з’їхав у кювет, після чого перекинуся на бік. З травмами різного ступеня важкості госпіталізували 14 осіб.

Діставали транспортний засіб із кювету 8 рятувальників та 2 спецавтомобілі. Також на місці працювали дев'ять карет швидкої та три патрулі поліції.

У Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА додали, що попередньою причиною аварії стало те, що водій не впорався з кермуванням. На момент ДТП у салоні автобуса знаходилися 40 людей, а про водія відомо, що йому 34 роки й він мешканець Рівненської області. Про загиблих не повідомляється.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Одесі некерований пасажирський автобус протаранив 4 авто та салон Harley-Davidson. Масштабна ДТП сталася через те, що водій знепритомнів за кермом. На жаль, чоловік помер ще до приїзду швидкої.