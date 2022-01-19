В Одесі некерований пасажирський автобус протаранив 4 авто та салон Harley-Davidson (фото, відео)

Водія одного з постраждалих легковиків довелося госпіталізувати.

В Одесі пасажирський автобус перевізника Gunsel протаранив кілька автомобілів та автосалон Harley-Davidson. Масштабна ДТП сталася через те, що водій знепритомнів за кермом. На жаль, чоловік помер ще до приїзду швидкої.

Як повідомляє місцеве видання "Думська", аварія сталася вранці в середу, 19 січня, за адресою вулиця Разумовська, 19.

Автобус врізався в салон Harley-Davidson Odessa

Зазначається, що автобус перетнув подвійну суцільну, попутно зачепивши кілька автомобілів, що проїжджали повз нього. Йдеться про як мінімум чотири машини — Hyundai Tucson, Daewoo Lanos, Hyundai SantaFe, Chevrolet Aveo. Після чого автобус продовжив рух, а зупинився лише після вильоту на тротуар, удару в дерево та будівлю салону Harley-Davidson Odessa.

Видання пише, що на момент ДТП в автобусі перевізника Gunsel перебували пасажири. За їхніми словами, водій за кермом знепритомнів і це призвело до аварії.

В аварії постраждав водій автомобіля Chevrolet. Щодо водія пасажирського автобуса, то, за даними міськради, він помер на місці ДТП ще до приїзду швидкої допомоги.

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