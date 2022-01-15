"Дорога не прощає помилок": українці критично сприйняли загибель дружини футболіста в Одесі
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Дівчині було 27 років.
У ДТП під Одесою загинула дружина українського футболіста Олега Данченка Вікторія. Дівчина вела Mercedes, який врізався в інші автомобілі, а потім у відбійник.
На її сторінці в соцмережі "Інстаграм" під фото користувачі з різних країн висловлюють співчуття та свою думку про аварію.
Одним із аргументів критиків є те, що дівчина їздила на великій швидкості. Очевидці повідомляють, що порушення швидкісного режиму спостерігали перед аварією, і раніше.
"Летіла як божевільна", "Дорога не прощає помилок" та інші повідомлення подібного сенсу з’явилися під її останнім фото в Інстаграмі.
Напередодні своєї загибелі Вікторія виставляла у соцмережі фото з машиною та запитувала підписників, яке фото краще у кольоровому варіанті або у чорно-білому. "Тепер тільки чб", — пишуть користувачі.
Раніше "Телеграф" писав про історію знайомства Олега та Вікторії у соцмережі "Інстаграм". Він чекав на неї з піврічної поїздки до Китаю для роботи в модельному бізнесі, а одружилися вони вже в Росії, де футболіст виступав за казанський клуб.