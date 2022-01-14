Познайомилися в Instagram: що відомо про дружину українського футболіста, яка загинула в Одесі
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Дівчина була зовсім молодою і з великими планами життя
Вдень у п’ятницю, 14 січня, на околиці Одеси в аварії загинула молода дружина українського футболіста Олега Данченка Вікторія.
"Телеграф" вирішив зібрати все, що про неї відомо.
Раніше дівчину звали Вікторія Фролова, і на момент смерті їй було 27 років, як і її чоловікові Олегу.
У дитинстві Вікторія займалася легкою атлетикою і думала будувати свою кар’єру на цій ниві, проте отримала травму та захопилася психологією, закінчила Київський університет (КНЕТУ) у цьому напрямі.
Дівчина познайомилася з майбутнім чоловіком на просторах Instagram, вони випадково підписалися один на одного, потім розговорилися, Олег пропонував зустріч у Києві, але спочатку Вікторія відмовлялася, після чого вони разом поїхали до Одеси та роззнайомилися в дорозі.
"Перша зустріч була дуже милою, ми грали в карти всю дорогу, слухали музику, і я годувала його своїми млинцями з фруктами та кремом", — розповідала Вікторія "Футбольному експресу".
Після цього вона на півроку поїхала до Китаю працювати моделлю, і коли Олег її дочекався з поїздки, вона зрозуміла, що це доля.
Одружилася пара вже у російській Казані, де Данченко грав за ФК "Рубін".
Як писав "Чемпіонат", Вікторія дуже любила готувати та мріяла стати успішною жінкою та мамою.
А ось так виглядало її авто Mercedes до аварії:
Як повідомляв "Телеграф", Вікторія Данченко до смертельної аварії любила викладати в соцмережі відео з порушеннями правил дорожнього руху.
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