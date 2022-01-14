Познайомилися в Instagram: що відомо про дружину українського футболіста, яка загинула в Одесі

Дівчина була зовсім молодою і з великими планами життя

Вдень у п’ятницю, 14 січня, на околиці Одеси в аварії загинула молода дружина українського футболіста Олега Данченка Вікторія.

"Телеграф" вирішив зібрати все, що про неї відомо.

Раніше дівчину звали Вікторія Фролова, і на момент смерті їй було 27 років, як і її чоловікові Олегу.

Дівчина була зовсім молодою

У дитинстві Вікторія займалася легкою атлетикою і думала будувати свою кар’єру на цій ниві, проте отримала травму та захопилася психологією, закінчила Київський університет (КНЕТУ) у цьому напрямі.

Дівчина познайомилася з майбутнім чоловіком на просторах Instagram, вони випадково підписалися один на одного, потім розговорилися, Олег пропонував зустріч у Києві, але спочатку Вікторія відмовлялася, після чого вони разом поїхали до Одеси та роззнайомилися в дорозі.

"Перша зустріч була дуже милою, ми грали в карти всю дорогу, слухали музику, і я годувала його своїми млинцями з фруктами та кремом", — розповідала Вікторія "Футбольному експресу".

Після цього вона на півроку поїхала до Китаю працювати моделлю, і коли Олег її дочекався з поїздки, вона зрозуміла, що це доля.

Олег та Вікторія були гарною парою

Одружилася пара вже у російській Казані, де Данченко грав за ФК "Рубін".

Весільна фотосесія була дуже милою

Як писав "Чемпіонат", Вікторія дуже любила готувати та мріяла стати успішною жінкою та мамою.

А ось так виглядало її авто Mercedes до аварії:

Вікторія любила покататися на авто

Як повідомляв "Телеграф", Вікторія Данченко до смертельної аварії любила викладати в соцмережі відео з порушеннями правил дорожнього руху.