Рус

Познайомилися в Instagram: що відомо про дружину українського футболіста, яка загинула в Одесі

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
148
Тіло Вікторії Данченко довелося виймати рятувальникам Новина оновлена 14 січня 2022, 20:42
Тіло Вікторії Данченко довелося виймати рятувальникам

Дівчина була зовсім молодою і з великими планами життя

Вдень у п’ятницю, 14 січня, на околиці Одеси в аварії загинула молода дружина українського футболіста Олега Данченка Вікторія.

"Телеграф" вирішив зібрати все, що про неї відомо.

Раніше дівчину звали Вікторія Фролова, і на момент смерті їй було 27 років, як і її чоловікові Олегу.

Дівчина була зовсім молодою
Дівчина була зовсім молодою

У дитинстві Вікторія займалася легкою атлетикою і думала будувати свою кар’єру на цій ниві, проте отримала травму та захопилася психологією, закінчила Київський університет (КНЕТУ) у цьому напрямі.

Дівчина познайомилася з майбутнім чоловіком на просторах Instagram, вони випадково підписалися один на одного, потім розговорилися, Олег пропонував зустріч у Києві, але спочатку Вікторія відмовлялася, після чого вони разом поїхали до Одеси та роззнайомилися в дорозі.

"Перша зустріч була дуже милою, ми грали в карти всю дорогу, слухали музику, і я годувала його своїми млинцями з фруктами та кремом", — розповідала Вікторія "Футбольному експресу".

Після цього вона на півроку поїхала до Китаю працювати моделлю, і коли Олег її дочекався з поїздки, вона зрозуміла, що це доля.

Олег та Вікторія були гарною парою
Олег та Вікторія були гарною парою

Одружилася пара вже у російській Казані, де Данченко грав за ФК "Рубін".

Весільна фотосесія була дуже милою
Весільна фотосесія була дуже милою

Як писав "Чемпіонат", Вікторія дуже любила готувати та мріяла стати успішною жінкою та мамою.

А ось так виглядало її авто Mercedes до аварії:

Вікторія любила покататися на авто
Вікторія любила покататися на авто

Як повідомляв "Телеграф", Вікторія Данченко до смертельної аварії любила викладати в соцмережі відео з порушеннями правил дорожнього руху.

Теги:
#Одеса #ДТП
Російські військові
Україна
Росія готує теракти на Донбасі, щоб виправдати вторгнення: у США назвали нові терміни
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Російські військові
Росія готує теракти на Донбасі, щоб виправдати вторгнення: у США назвали нові терміни
Дата публікації
Категорія
Вікторія Данченко
Дружина українського футболіста загинула в аварії в Одесі: авто перетворилося на купу металу (відео)
Дата публікації
Категорія
Після канікул на дітей чекало нове меню
"Помиї" та "голод" в українських школах: чому меню Клопотенка викликало гнів батьків (фото)
Дата публікації
Категорія
Зростання цін на бензин може мати наслідки
Ціни на бензин б’ють рекорди: скільки це триватиме і до чого призведе
Дата публікації
Категорія
Кошик з продуктами українцю обійдеться дорожче ніж рік тому
Подорожчало майже все: як змінилися ціни на продукти в Україні у 2022 році (інфографіка)