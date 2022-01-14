Познакомились в Instagram: что известно о погибшей в Одессе жене украинского футболиста
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Девушка была совсем молодой и с большими планами на жизнь
Днем в пятницу, 14 января, на окраине Одессы в аварии погибла молодая жена украинского футболиста Олега Данченко Виктория.
"Телеграф" решил собрать все, что о ней известно.
В девичестве девушку звали Виктория Фролова, и на момент смерти ей было 27 лет, как и ее мужу Олегу.
В детстве Виктория занималась легкой атлетикой и думала строить свою карьеру на этом поприще, однако получила травму и увлеклась психологией, закончила Киевский университет (КНЭТУ) по этому направлению.
Девушка познакомилась с будущим мужем на просторах Instagram, — они случайно подписались друг на друга, потом разговорились, Олег предлагал встречу в Киеве, но сначала Виктория отказывалась, после чего они вместе поехали в Одессу и раззнакомились в дороге.
"Первая встреча была очень милой, мы играли в карты всю дорогу, слушали музыку, и я кормила его своими блинчиками с фруктами и кремом", — рассказывала Виктория "Футбольному экспрессу".
После этого она на полгода уехала в Китай работать моделью, и когда Олег ее дождался из поездки, она поняла, "что это судьба".
Поженилась пара уже в российской Казани, где Данченко играл за ФК "Рубин".
Как писал "Чемпионат", Виктория очень любила готовить и мечтала стать успешной женщиной и мамой.
А вот так выглядело ее авто Mercedes до аварии:
Как сообщал "Телеграф", Виктория Данченко до смертельной аварии любила выкладывать в соцсети видео с нарушениями ПДД.
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