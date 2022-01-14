Познакомились в Instagram: что известно о погибшей в Одессе жене украинского футболиста

Девушка была совсем молодой и с большими планами на жизнь

Днем в пятницу, 14 января, на окраине Одессы в аварии погибла молодая жена украинского футболиста Олега Данченко Виктория.

"Телеграф" решил собрать все, что о ней известно.

В девичестве девушку звали Виктория Фролова, и на момент смерти ей было 27 лет, как и ее мужу Олегу.

Девушка была совсем молодой

В детстве Виктория занималась легкой атлетикой и думала строить свою карьеру на этом поприще, однако получила травму и увлеклась психологией, закончила Киевский университет (КНЭТУ) по этому направлению.

Девушка познакомилась с будущим мужем на просторах Instagram, — они случайно подписались друг на друга, потом разговорились, Олег предлагал встречу в Киеве, но сначала Виктория отказывалась, после чего они вместе поехали в Одессу и раззнакомились в дороге.

"Первая встреча была очень милой, мы играли в карты всю дорогу, слушали музыку, и я кормила его своими блинчиками с фруктами и кремом", — рассказывала Виктория "Футбольному экспрессу".

После этого она на полгода уехала в Китай работать моделью, и когда Олег ее дождался из поездки, она поняла, "что это судьба".

Олег и Виктория были красивой парой

Поженилась пара уже в российской Казани, где Данченко играл за ФК "Рубин".

Свадебная фотосессия была очень милой

Как писал "Чемпионат", Виктория очень любила готовить и мечтала стать успешной женщиной и мамой.

А вот так выглядело ее авто Mercedes до аварии:

Виктория любила покататься на авто

Как сообщал "Телеграф", Виктория Данченко до смертельной аварии любила выкладывать в соцсети видео с нарушениями ПДД.