Пришлось разрезать авто: в Одессе произошла смертельная авария (фото, видео)

Вследствие инцидента образовалась большая пробка

Днем в пятницу, 14 января, на Киевском шоссе в Малиновском районе Одессы столкнулись сразу несколько транспортных средств, вследствие чего погибла девушка-водитель одного из них.

Об этом сообщает местное управление ГСЧС и новостные каналы.

Отметим, что инцидент случился около кафе "За рулем".

Место аварии на карте

Вследствие столкновения одного из водителей зажало в салоне автомобиля, и на место событий пришлось вызывать спасателей, которые с помощью спецоборудования достали ее тело.

Как уточняют местные ресурсы, водитель Mercedes въехал в KIA серебристого цвета, после чего ударил еще и эвакуатор, а тот в свою очередь влетел в фуру.

Движение на дороге сильно усложнилось

Пострадало много авто

Удар был большой силы

Один из очевидцев аварии утверждает, что водитель Mercedes спешил и обгонял транспортные средства во время движения.

Судя по всему, погибла водитель именно Mercedes, у авто сильно пострадала задняя часть и бока. Тело девушки пришлось вынимать из машины спасателям.

Тело погибшей вынимали спасатели

Девушка не пережила аварию

Авто сильно пострадало

Видео с места аварии

В результате происшествия в районе образовались пробки.

Как сообщал "Телеграф", на трассе в Днепропетровской области столкнулись легковушка и автобус, вследствие чего оба транспортных средства загорелись.