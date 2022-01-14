Пришлось разрезать авто: в Одессе произошла смертельная авария (фото, видео)
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Вследствие инцидента образовалась большая пробка
Днем в пятницу, 14 января, на Киевском шоссе в Малиновском районе Одессы столкнулись сразу несколько транспортных средств, вследствие чего погибла девушка-водитель одного из них.
Об этом сообщает местное управление ГСЧС и новостные каналы.
Отметим, что инцидент случился около кафе "За рулем".
Вследствие столкновения одного из водителей зажало в салоне автомобиля, и на место событий пришлось вызывать спасателей, которые с помощью спецоборудования достали ее тело.
Как уточняют местные ресурсы, водитель Mercedes въехал в KIA серебристого цвета, после чего ударил еще и эвакуатор, а тот в свою очередь влетел в фуру.
Один из очевидцев аварии утверждает, что водитель Mercedes спешил и обгонял транспортные средства во время движения.
Судя по всему, погибла водитель именно Mercedes, у авто сильно пострадала задняя часть и бока. Тело девушки пришлось вынимать из машины спасателям.
В результате происшествия в районе образовались пробки.
Как сообщал "Телеграф", на трассе в Днепропетровской области столкнулись легковушка и автобус, вследствие чего оба транспортных средства загорелись.
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