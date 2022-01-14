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Пришлось разрезать авто: в Одессе произошла смертельная авария (фото, видео)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Один из водителей аварию не пережил Новость обновлена 14 января 2022, 18:41
Один из водителей аварию не пережил

Вследствие инцидента образовалась большая пробка

Днем в пятницу, 14 января, на Киевском шоссе в Малиновском районе Одессы столкнулись сразу несколько транспортных средств, вследствие чего погибла девушка-водитель одного из них.

Об этом сообщает местное управление ГСЧС и новостные каналы.

Отметим, что инцидент случился около кафе "За рулем".

Место аварии на карте
Место аварии на карте

Вследствие столкновения одного из водителей зажало в салоне автомобиля, и на место событий пришлось вызывать спасателей, которые с помощью спецоборудования достали ее тело.

Как уточняют местные ресурсы, водитель Mercedes въехал в KIA серебристого цвета, после чего ударил еще и эвакуатор, а тот в свою очередь влетел в фуру.

Движение на дороге сильно усложнилось
Движение на дороге сильно усложнилось
Пострадало много авто
Пострадало много авто
Удар был большой силы
Удар был большой силы

Один из очевидцев аварии утверждает, что водитель Mercedes спешил и обгонял транспортные средства во время движения.

Судя по всему, погибла водитель именно Mercedes, у авто сильно пострадала задняя часть и бока. Тело девушки пришлось вынимать из машины спасателям.

Тело погибшей вынимали спасатели
Тело погибшей вынимали спасатели
Девушка не пережила аварию
Девушка не пережила аварию
Авто сильно пострадало
Авто сильно пострадало
Видео с места аварии

В результате происшествия в районе образовались пробки.

Как сообщал "Телеграф", на трассе в Днепропетровской области столкнулись легковушка и автобус, вследствие чего оба транспортных средства загорелись.

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#Одесса #ДТП
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