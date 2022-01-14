Жена украинского футболиста погибла в аварии в Одессе: авто превратилось в груду металла (видео)

Предварительно известно, что девушка находилась за рулем "Мерседеса".

В Одессе 14 января на Киевской трассе произошло масштабное ДТП с участием нескольких автомобилей. Вследствие инцидента погибла жена украинского футболиста Олега Данченко Виктория.

Об этом сообщает "Одесса INFO".

По его информации Данченко находилась в салоне автомобиля Mercedes, который сначала врезался в легковушку KIA, затем в эвакуатор, а потом влетел в отбойник. Эвакуатор от столкновения отбросило в фуру.

По предварительной информации, именно она находилась за рулем легковушки.

Сообщается также, что в своем профиле в Инстаграм, она часто выкладывала видео, на которых нарушает правила дорожного движения

Очевидцы утверждают, что девушка в этот раз куда-то спешила и обгоняла другие транспортные средства.

Муж погибшей, 27-летний Олег Данченко, за свою карьеру успел поиграть в хмельницком "Динамо", а также в донецком "Шахтере" и одесском "Черноморце". С 2017 года он играл в российских клубах и засветился в греческом "АЕК". 14 января стало известно, что он возвращается в Украину, где будет выступать в "Заре" на правах аренды.

Олег и Виктория Данченко

Как сообщалось ранее, в Киеве племянник одного из бывших топ-чиновников Министерства спорта Украины избил прохожего за то, что тот сделал ему замечание о неправильной парковке.