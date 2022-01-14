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Дружина українського футболіста загинула в аварії в Одесі: авто перетворилося на купу металу (відео)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Вікторія Данченко Новина оновлена 14 січня 2022, 20:44
Вікторія Данченко

Попередньо відомо, що дівчина була за кермом "Мерседеса".

В Одесі 14 січня на Київській трасі сталася масштабна ДТП за участю декількох автомобілів. Внаслідок інциденту загинула дружина українського футболіста Олега Данченка Вікторія.

Про це повідомляє "Одеса INFO".

За його інформацією, Данченко знаходилася в салоні автомобіля Mercedes, який спочатку врізався в легковик KIA, потім в евакуатор, а потім влетів у відбійник. Евакуатор від зіткнення відкинуло у фуру.

За попередньою інформацією, саме вона була за кермом автівки.

Повідомляється також, що у своєму профілі в Інстаграм вона часто викладала відео, на яких порушує правила дорожнього руху.

Очевидці стверджують, що дівчина цього разу кудись поспішала та обганяла інші транспортні засоби.

Чоловік загиблої, 27-річний Олег Данченко, за свою кар’єру встиг пограти у хмельницькому "Динамо", а також у донецькому "Шахтарі" та одеському "Чорноморці". З 2017 року він грав у російських клубах та засвітився у грецькому "АЕК". 14 січня стало відомо, що він повертається до України, де виступатиме у "Зорі" на правах оренди.

Олег та Вікторія Данченко
Олег та Вікторія Данченко

Як повідомлялося раніше, у Києві племінник одного з колишніх топчиновників Міністерства спорту України побив перехожого за те, що той зробив йому зауваження щодо неправильного паркування.

Теги:
#Одеса #ДТП #Олег Данченко
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