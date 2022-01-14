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У Києві племінник колишнього топ-чиновника побив перехожого за зауваження про неправильне паркування (відео)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Чоловікові не сподобалося, що йому зробили зауваження за неправильне паркування Новина оновлена 14 січня 2022, 17:57
Чоловікові не сподобалося, що йому зробили зауваження за неправильне паркування

Побиття зупинив випадковий свідок події.

У Києві син колишнього топчиновника Міністерства спорту побив перехожого, який зазначив, що той неправильно припаркувався.

Кадрами події поділився телеграм-канал "Київ Оперативний".

Подія сталася на вулиці Аболмасова, 6 близько 11:30. Там мешканець будинку зауважив власника Toyota Land Cruiser Prado, після чого той накинувся на чоловіка з кулаками.

На відео видно, що він не зупинився навіть, коли потерпілий знепритомнів.

Повідомляється, що до місця було викликано правоохоронців, але ті поїхали з місця події, не склавши протоколу.

"Зі знайденої інформації у відкритих джерелах ім’я нападника — Стеценко Владислав, 1997 року народження. Зважаючи на все, це син екстоп-чиновника міністерства спорту", — сказано в повідомленні.

Постраждалого забрали лікарі "швидкої допомоги", про його стан не повідомлялося.

Обережно на відео є нецензурна лексика.

Як повідомляє видання Новини.live, у Мінспорту колись справді працював чиновник із таким прізвищем, проте "борець" на відео є не його сином, а племінником.

Як повідомлялося раніше, у Буковелі співробітники "люксового" готелю побили туристів. Постраждалі кажуть, що причиною стала скарга на несмачний омлет. Співробітники нібито відмовилися замінити страву, після чого туристи поскаржилися адміністрації на погане обслуговування, пізніше це переросло у бійку.

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#Київ #Бійка
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