Рус

У Карпатах туристи побилися з адміністрацією елітного готелю через омлет: момент потрапив на відео

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
254
У Карпатах туристи побилися з адміністрацією елітного готелю через омлет: момент потрапив на відео Новина оновлена 13 січня 2022, 14:59

"Несмачний омлет" призвів до масової бійки в елітному готелі у Карпатах.

В одному з готелів Карпат побили київських туристів після того, як ті зробили зауваження щодо сніданку.

Про це інформує OBOZREVATEL.

У поліції Івано-Франківської області зазначили, що постраждалі скаржаться на те, що співробітники закладу першими розпочали бійку, а в самому готелі інцидент не коментували.

Правоохоронці зазначають, що бійка сталася ще 31 грудня, після чого обидві сторони написали заяви одна на одну. За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство, вчинене групою осіб). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі до 4 років.

Водночас як повідомляють "Вікна", потерпілі заявляють, що поселилися в елітному готелі з гарною репутацією. За проживання у закладі їм довелося сплатити 80 тисяч гривень.

Інцидент розпочався після того, як одна з туристок поскаржилася на несмачний омлет та попросила замінити його. Проте адміністратор готелю запевнила, що з ним усе гаразд і запропонувала наступного разу замовити іншу страву.

У відповідь жінка "на емоціях" назвала співробітницю готелю "тупою вівцею", після чого їхня група відправилася до ресепшену, де поскаржилися на погане обслуговування.

Вони стверджують, що співробітниця готелю почала хапати клієнтку за волосся після того, як та почала знімати все на телефон. За туристок заступилися чоловіки, а за адміністрацію інші працівники готелю.

За словами постраждалих, після цього їх намагалися виселити без компенсації, а ті, своєю чергою, викликали до місця лікарів та поліцейських.

У матеріалі не вказано, де саме стався конфлікт, проте на оприлюднених у сюжеті фото помітна будівля готелю Gold Palace у Буковелі. Заклад має гарну репутацію, а більшість користувачів мережі залишили позитивні відгуки про нього.

Як повідомлялося раніше, у Харкові прямо на танцполі одного з клубів сталася масова бійка. Щонайменше п’ятьох хлопців влаштували "розбірки" один з одним, а потім до них приєдналися й інші відвідувачі закладу.

Теги:
#Бійка #Буковель #Готель
Поки що у пріоритетах Кремля залишається дипломатія
Новини Росії
Путіну запропонували "покласти край" питанню з Україною і говорять про важкий сценарій: що відомо
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Поки що у пріоритетах Кремля залишається дипломатія
Путіну запропонували "покласти край" питанню з Україною і говорять про важкий сценарій: що відомо
Дата публікації
Категорія
З вікон виривається дим
5 поверхів у диму, сотні студентів евакуйовано: у Харкові горить найбільший виш міста (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Промисловість підіймає ціни на товари
На українців чекають рекордні подорожчання: чому 2022-й стане роком тотального зростання цін
Дата публікації
Категорія
Дівчина мала зв’язок із одруженим чоловіком
Боявся, що дізнається дружина: у загадковому вбивстві дівчини на Закарпатті з’явився підозрюваний (фото)
Дата публікації
Категорія
Влітку хлопцю мало виповнитися 29 років
Був душею компанії: Миколаївщина прощається із загиблим на Донбасі солдатом (фото)