У Карпатах туристи побилися з адміністрацією елітного готелю через омлет: момент потрапив на відео

"Несмачний омлет" призвів до масової бійки в елітному готелі у Карпатах.

В одному з готелів Карпат побили київських туристів після того, як ті зробили зауваження щодо сніданку.

Про це інформує OBOZREVATEL.

У поліції Івано-Франківської області зазначили, що постраждалі скаржаться на те, що співробітники закладу першими розпочали бійку, а в самому готелі інцидент не коментували.

Правоохоронці зазначають, що бійка сталася ще 31 грудня, після чого обидві сторони написали заяви одна на одну. За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство, вчинене групою осіб). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі до 4 років.

Водночас як повідомляють "Вікна", потерпілі заявляють, що поселилися в елітному готелі з гарною репутацією. За проживання у закладі їм довелося сплатити 80 тисяч гривень.

Інцидент розпочався після того, як одна з туристок поскаржилася на несмачний омлет та попросила замінити його. Проте адміністратор готелю запевнила, що з ним усе гаразд і запропонувала наступного разу замовити іншу страву.

У відповідь жінка "на емоціях" назвала співробітницю готелю "тупою вівцею", після чого їхня група відправилася до ресепшену, де поскаржилися на погане обслуговування.

Вони стверджують, що співробітниця готелю почала хапати клієнтку за волосся після того, як та почала знімати все на телефон. За туристок заступилися чоловіки, а за адміністрацію інші працівники готелю.

За словами постраждалих, після цього їх намагалися виселити без компенсації, а ті, своєю чергою, викликали до місця лікарів та поліцейських.

У матеріалі не вказано, де саме стався конфлікт, проте на оприлюднених у сюжеті фото помітна будівля готелю Gold Palace у Буковелі. Заклад має гарну репутацію, а більшість користувачів мережі залишили позитивні відгуки про нього.

Як повідомлялося раніше, у Харкові прямо на танцполі одного з клубів сталася масова бійка. Щонайменше п’ятьох хлопців влаштували "розбірки" один з одним, а потім до них приєдналися й інші відвідувачі закладу.