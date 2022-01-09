Влаштували "брейкданс": в одному з клубів Харкова сталася масова бійка (18+)

"З’ясовували стосунки" щонайменше п’ятеро людей

Вечір суботи, 8 січня, видався досить насиченим для відвідувачів нічного клубу Venom Stage у Харкові. Тут дві компанії хлопців прямо на танцполі влаштували масову бійку.

Відео інциденту опублікували у місцевому Telegram-каналі "ТРУХА Харків".

Згідно з відеозаписом, безпосередніми учасниками бійки виявилося щонайменше п’ятеро хлопців. Втім, у натовпі також можна помітити дівчину, котра намагається розняти забіяк. До неї згодом приєдналися й інші відвідувачі клубу.

Заміс був неабияким

У чому причина такого "зіткнення", невідомо. Втім, за припущеннями інтернет-користувачів, на "розбірки" хлопців могло потягнути після надмірного вживання алкогольних напоїв.

З етичних міркувань ми не публікуємо відео на сайті, однак ви можете його переглянути в нашому Telegram-каналі "Telegraf Black" (суворо 18+).

Зазначимо, що розташований нічний клуб на Майдані Захисників України. Та чимало харків’ян все одно здивувалися новинам із закладу з такою назвою — особливою масовою популярністю він не користується. Деякі користувачі навіть жартують, що завдяки інформації про бійку дізналися, що в Харкові існує подібний нічний клуб.

Нічний клуб на карті Харкова

Також коментатори не пропустили можливості обговорити і сам інцидент.

Загалом же невідомо, через що спалахнула бійка і чи отримав хтось із її учасників серйозні ушкодження. На офіційних ресурсах харківської поліції інформація про нічну бійку відсутня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про серйозні розбірки, що сталися в одному з кінотеатрів Дніпра. Там люди не змогли дочекатися своєї черги, щоб сплатити попкорн, і вирішили "пробитися" вперед за допомогою сили.