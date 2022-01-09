Укр

Устроили "брейкданс": в одном из клубов Харькова произошла массовая драка (18+)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Разборки устроили посреди танцпола Новость обновлена 09 января 2022, 07:54
Разборки устроили посреди танцпола

"Выясняли отношения" минимум пятеро человек

Вечер субботы, 8 января, выдался весьма непростым для посетителей ночного клуба Venom Stage в Харькове. Здесь две компании парней прямо на танцполе устроили массовую драку.

Видео инцидента опубликовали в местном Telegram-канале "ТРУХА Харьков".

Согласно записи, непосредственными участниками драки оказалось минимум пять парней. Впрочем, в толпе также можно заметить девушку, пытающуюся разнять драчунов, к которой после присоединились и другие посетители клуба.

Замес был нешуточным
Замес был нешуточным

В чем причина подобного столкновения, неизвестно. Впрочем, согласно предположениям интернет-пользователей, на разборки парней могло потянуть после чрезмерного употребления алкогольных напитков.

Из этических соображений мы не публикуем видеозапись на сайте, однако вы можете ее просмотреть в нашем Telegram-канале "Telegraf Black" (строго 18+).

Отметим, что расположен ночной клуб на майдане Защитников Украины. Впрочем, многие харьковчане все равно удивились новостям из заведения с таким названием — особой массовой популярностью оно не пользуется. Некоторые юзеры даже шутят, что благодаря информации о драке наконец-то узнали, что в Харькове существует подобный ночной клуб.

Ночной клуб на карте Харькове
Ночной клуб на карте Харькове

Также комментаторы не упустили возможности обсудить и сам инцидент.

В целом же неизвестно, из-за чего вспыхнула драка и есть ли серьезно пострадавшие после нее. На официальных ресурсах харьковской полиции информация о ночной драке отсутствует.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о серьезных разборках, которые произошли в одном из кинотеатров Днепра. Там люди не смогли дождаться своей очереди, чтобы оплатить попкорн, и решили "пробиться" вперед с помощью силы.

Теги:
#Харьков #Драка #Пострадавшие #Ночной клуб
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