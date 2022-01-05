В кинотеатре Днепра на глазах у детей произошла массовая драка: момент попал на видео
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Поход к месту развлечений с ребенком завершился испорченным настроением и ушибами посетителей
В одном из кинотеатров в городе Днепр женщина с мужчиной устроили драку в очереди за попкорном прямо на глазах у детей.
Как сообщила пострадавшая в результате конфликта женщина, инцидент, попавший на видео камер наблюдения, произошел в помещении "Нео-Плазы", — пишет Telegram-канал "Днепр Оперативный".
Как видно на кадрах, молодая пара с ребенком стоит в очереди. Вдруг к ним подходит женщина и мужчина, пытающиеся протиснуться на "передние позиции". На замечания собравшихся парочка отреагировала довольно неадекватно: женщина стала ругаться и срывать маски с лиц. Тем временем ее спутник пустил в ход кулаки.
Самое ужасное в этой ситуации то, что потасовка произошла прямо на глазах у детей, которые не на шутку перепугались и находились в шоковом состоянии.
На место происшествия охрана вызвала полицию.
В результате конфликта, кроме испорченного настроения, автор публикации получила большую царапину на лице, несколько синяков и кусок вырванных волос. Ее муж тоже остался с легкими ушибами.
Ранее "Телеграф" сообщал, как недалеко от одного из учебных заведений города Днепра случайно обнаружили два трупа. Трагически погибшими оказались бездомные, проживавшие на теплотрассе рядом со школой. Накануне у них возник внезапный конфликт с компанией молодых людей, в результате агрессоры напали на бездомных и жестоко забили их до смерти.
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