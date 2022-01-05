В кинотеатре Днепра на глазах у детей произошла массовая драка: момент попал на видео

Поход к месту развлечений с ребенком завершился испорченным настроением и ушибами посетителей

В одном из кинотеатров в городе Днепр женщина с мужчиной устроили драку в очереди за попкорном прямо на глазах у детей.

Как сообщила пострадавшая в результате конфликта женщина, инцидент, попавший на видео камер наблюдения, произошел в помещении "Нео-Плазы", — пишет Telegram-канал "Днепр Оперативный".

Как видно на кадрах, молодая пара с ребенком стоит в очереди. Вдруг к ним подходит женщина и мужчина, пытающиеся протиснуться на "передние позиции". На замечания собравшихся парочка отреагировала довольно неадекватно: женщина стала ругаться и срывать маски с лиц. Тем временем ее спутник пустил в ход кулаки.

Конфликт в кинотеатре в Днепре попал на видео

Самое ужасное в этой ситуации то, что потасовка произошла прямо на глазах у детей, которые не на шутку перепугались и находились в шоковом состоянии.

На место происшествия охрана вызвала полицию.

В результате конфликта, кроме испорченного настроения, автор публикации получила большую царапину на лице, несколько синяков и кусок вырванных волос. Ее муж тоже остался с легкими ушибами.

Последствия конфликта остались на лице пострадавшей

Клок вырванных волос пострадавшей

Ранее "Телеграф" сообщал, как недалеко от одного из учебных заведений города Днепра случайно обнаружили два трупа. Трагически погибшими оказались бездомные, проживавшие на теплотрассе рядом со школой. Накануне у них возник внезапный конфликт с компанией молодых людей, в результате агрессоры напали на бездомных и жестоко забили их до смерти.