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У кінотеатрі Дніпра на очах у дітей трапилася масова бійка: момент потрапив на відео

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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В дніпропетровському кінотеатрі виник раптовий конфлікт у черзі
В дніпропетровському кінотеатрі виник раптовий конфлікт у черзі

Похід до місця розваг із дитиною завершився забоями та вирваним волоссям

В одному з кінотеатрів у місті Дніпро жінка з чоловіком влаштували штовханину в черзі за попкорном прямо на очах у дітей.

Як повідомила постраждала в результаті сутички жінка, інцидент, який потрапив на відео камер спостереження, трапився у приміщенні "Нео-Плази", — пише Telegram-канал "Днепр Оперативный".

Як видно на кадрах, молода пара з дитиною стоїть в черзі. Раптом до них підходить жінка та чоловік, які намагаються протиснутися на "передні позиції". На зауваження присутніх парочка відреагувала досить неадекватно: жінка почала лаятися та зривати маски з облич. Тим часом її супутник пустив в хід кулаки.

Конфлікт у кінотеатрі в Дніпрі потрапив на відео

Найжахливіше в цій ситуації те, що бійка сталася прямо на очах у дітей, які не на жарт перелякалися та перебували у шоковому стані.

На місце події охорона викликала поліцію.

В результаті конфлікту, окрім зіпсованого настрою, авторка публікації отримала велику подряпину на обличчі, кілька синців та шматок вирваного волосся. Її чоловік також залишився з легкими забоями.

Наслідки конфлікту залишились на обличчі постраждалої
Наслідки конфлікту залишились на обличчі постраждалої
Шматок вирваного волосся постраждалої
Шматок вирваного волосся постраждалої

Раніше "Телеграф" повідомляв, як неподалік одного з навчальних закладів міста Дніпра випадково виявили два трупи. Трагічно загиблими виявилися безхатьки, які проживали на теплотрасі поряд зі школою. Напередодні у них виник раптовий конфлікт із компанією молодих людей, в результаті агресивні люди напали на бездомних і жорстоко забили їх до смерті.

Теги:
#Бійка #Дніпро #Кінотеатр #Відео
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