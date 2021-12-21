Розбили голову і зарізали: прямо біля школи у Дніпрі знайшли два трупи (фото та відео 18+)

На тілах загиблих численні поранення, в обох розбиті голови та зламані ребра

У вівторок, 21 грудня, неподалік однієї зі шкіл міста Дніпро знайшли два понівечених трупи із розбитими головами та колото-різаними ранами.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, інцидент трапився на вулиці Терещенківській, неподалік загальноосвітньої школи №131.

Правоохоронці оглядають жахливу знахідку

Згідно з попередніми даними, жорстоко вбиті чоловіки є місцевими безхатьками. Вони тривалий час проживали на теплотрасі неподалік навчального закладу. Невідома особа завдала їм численні поранення гострим предметом, ймовірно ножем, та розбила обом голови чимось важким. Ребра у загиблих також зламані.

Чоловіки тривалий час проживали на теплотрасі

Зараз на місці події працюють представники правоохоронних органів та судмедексперти, які встановлюють обставини смерті безхатьків.

Також відзначимо, що після оприлюднення інформації щодо виявлення трупів неподалік навчального закладу, школу ще й замінували. Дітей та персонал закладу оперативно вивели з будівлі. Представники спецслужб зараз займаються перевіркою інформації щодо наявності вибухових пристроїв у приміщеннях та на території школи.

Евакуація дітей зі школи у Дніпрі

У мережі зʼявилися фото тіл убитих, які, з етичних міркувань, ми не можемо публікувати на сайті. Але ви можете подивитись їх на нашому Telegram-каналі Telegraf Black за цим посиланням (18+!).

Нагадаємо, як "Телеграф" повідомляв про ще одну моторошну знахідку, яку виявили у лісопосадці неподалік Одеси: труп чоловіка, загорнутий у поліетилен, помітив випадковий перехожий. Особу загиблого встановлюють правоохоронці.