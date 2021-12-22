Буде час покаятися: яке покарання загрожує компанії, яка вбила бездомних у Дніпрі

За місцем проживання одного з підозрюваних поліцейські знайшли знаряддя вбивства

Неподалік однієї з дніпропетровських шкіл на теплотрасі знайшли тіла двох убитих чоловіків. Вони виявилися бездомними, що проживали у дворі за навчальним закладом на вулиці Терещенківській. Поліція оперативно встановила причетних до жорстокого подвійного вбивства та затримала їх. Тепер компанії може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 10 до 15 років або навіть довічне ув'язнення.

Про це у середу, 22 грудня, повідомила пресслужба Національної поліції в Дніпропетровській області.

Як було встановлено у рамках слідства, між загиблими та підозрюваними виник раптовий конфлікт, в результаті якого безхатченки отримали низку тілесних ушкоджень, що виявилися несумісними із життям. Двоє молодиків та жінка нанесли чоловікам численні удари ножем та розбили обом голови уламками бетонних плит, які знайшли поряд із теплотрасою.

Вбивсто двох безхатьків у Дніпрі

Попередньо, вбивство сталося 21 грудня близько другої години ночі.

Цього ж дня представникам правоохоронних органів вдалося розшукати усіх учасників компанії-підозрюваних. Ними виявилися двоє чоловіків 27-ми та 19 років народження, а також 29-річна жінка.

Причетних до подвійного вбивства затримали. Під час обшуків за місцями проживання учасників компанії поліцейські знайшли ніж, яким ймовірно і були нанесені травми загиблим безхатченкам.

Наразі вирішується питання щодо вручення їм повідомлення про підозру. Слідство триває.

Також нагадаємо, що з етичних міркувань ми не змогли розмістити фото тіл убитих на сайті, тож за бажання їх можна переглянути у нашому Telegram-каналі "Telegraf Black" за цим посиланням (18+!).

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Дніпрі неадекватний чоловік напав зі стусанами на патрульну поліцейську після того, як побив таксиста. У жінки діагностували закриту черепно-мозкову травму та закриту травму живота.