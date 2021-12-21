Бив по голові та в живіт: у Дніпрі неадекват атакував патрульну поліцейську після нападу на таксиста

Виїзд патрульних на виклик закінчився жорстким затриманням — агресора закули в кайданки.

У Дніпрі жінка-сержант патрульної служби постраждала від нападу під час роботи.

Як розповіли "Телеграфу" у патрульній поліції регіону, до них звернувся таксист, який поскаржився на насильство з боку трьох невідомих. Коли на місце, проспект Миру, прибули патрульні, чоловіки поводилися агресивно і були з ознаками сп’яніння. При спробі затримання один з них ударив дівчину-сержанта по обличчю та ногою в живіт. Його закували у наручники та відвезли до райвідділу. Повідомляється також, що він плював у правоохоронців.

Жінка-коп була змушена звернутися до медиків. Їй діагностували закриту черепно-мозкову травму та закриту травму живота. 45-річного нападника затримали за статтею 208 ККУ. Як повідомляють місцеві ЗМІ, розпочато розслідування.

Раніше "Телеграф" повідомляв про інцидент у Харкові, де під час бійки двох груп хуліганів постраждали п’ятеро патрульних. Правоохоронці приїхали рознімати бешкетників, але самі стали об’єктом агресії. Їх відвезли до лікарні, а сімох нападників затримали.