Бил по голове и в живот: в Днепре неадекват атаковал патрульную полицейскую после нападения на таксиста

Выезд патрульных на вызов закончился жестким задержанием — агрессора заковали в наручники.

В Днепре женщина-сержант патрульной службы пострадала от нападения во время работы.

Как рассказали "Телеграфу" в патрульной полиции региона, к ним обратился таксист, который пожаловался на насилие со стороны трех неизвестных. Когда на место, проспект Мира, прибыли патрульные, мужчины вели себя агрессивно и были с признаками опьянения. При попытке задержания, один из них ударил девушку-сержанта по лицу и ногой в живот. Его заковали в наручники и увезли в райотдел. Сообщается также, что он плевал в правоохранителей.

Женщина-коп была вынуждена обратиться к медикам. Ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и закрытую травму живота. 45-летнего нападавшего задержали по статье 208 ККУ. Как сообщают местные СМИ — начато расследование.

Ранее "Телеграф" сообщал об инциденте в Харькове, где во время драки двух групп хулиганов пострадали пятеро патрульных. Правоохранители приехали разнимать дебоширов, но сами стали объектом агрессии. Их увезли в больницу, а семерых нападавших задержали.