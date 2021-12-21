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Бил по голове и в живот: в Днепре неадекват атаковал патрульную полицейскую после нападения на таксиста

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Женщине понадобилась помощь врачей Новость обновлена 21 декабря 2021, 13:47
Женщине понадобилась помощь врачей

Выезд патрульных на вызов закончился жестким задержанием — агрессора заковали в наручники.

В Днепре женщина-сержант патрульной службы пострадала от нападения во время работы.

Как рассказали "Телеграфу" в патрульной полиции региона, к ним обратился таксист, который пожаловался на насилие со стороны трех неизвестных. Когда на место, проспект Мира, прибыли патрульные, мужчины вели себя агрессивно и были с признаками опьянения. При попытке задержания, один из них ударил девушку-сержанта по лицу и ногой в живот. Его заковали в наручники и увезли в райотдел. Сообщается также, что он плевал в правоохранителей.

Женщина-коп была вынуждена обратиться к медикам. Ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и закрытую травму живота. 45-летнего нападавшего задержали по статье 208 ККУ. Как сообщают местные СМИ — начато расследование.

Ранее "Телеграф" сообщал об инциденте в Харькове, где во время драки двух групп хулиганов пострадали пятеро патрульных. Правоохранители приехали разнимать дебоширов, но сами стали объектом агрессии. Их увезли в больницу, а семерых нападавших задержали.

Теги:
#Полиция #Днепр #Нападение #Патрульные #Женщина-полицейская
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